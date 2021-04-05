談美中關係緊繃　王毅：世上沒有其他高人一等的國家

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王毅表示，中美互動攸關全球和平穩定發展，此次5國外長訪問確實圍繞美中會談，各國都認同中國壯大是「歷史必然」，同時認為全球化時代與後疫情時期挑戰下，中美在本地區應該多一些對話合作，少一些博弈對抗，履行好大國應盡義務，展現出大國責任擔當。中方願呼應各方的期待，為此繼續作出自己的努力。
王毅表示，如果要對話，中方的大門隨時敞開，但對話應該在平等的基礎上，以相互尊重態度進行，中方不認可這個世界上還有高人一等的國家，不接受世界上的事只能一國說了算。如果要對抗，中國也將坦然處之，堅決抵制對中國內政的粗暴干涉，更堅決反對基於謊言和虛假信息的單邊制裁。
中國還自詡為發展中小國的「保護傘」，王毅稱，中國無法退卻是因為，身後是眾多的發展中和中小國家；因為必須捍衛國家的主權和民族尊嚴，中國當然也有權反擊。
王毅在訪問中提到，各方都同意要深化後疫情時期的發展合作，特別是中國「十四五」規劃與《東協全面復甦框架》對接，共一帶一路項目上的合作。也同意維護地區穩定，加強涉海事務合作，繼續落實《南海各方行為宣言》。
《美國之音》引述淡江大學東協研究中心主任林若雩分析，東協內部國家關係複雜，彼此有民族和主權爭議，寮國、柬埔寨與中國較為親近；菲律賓、新加坡、越南則是和美國關係較為密切。
王毅在阿拉斯加會談後就立刻拉攏東協4國的意圖明顯，但東協成員多半在兩大強權間搖擺不定，在各類議題上都希望能夠「極大化自己的利益、極小化安全威脅」，例如接受中國的新冠疫苗，但其他就不一定與中國立場一致。
華盛頓智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國問題主任孫韻指，中國這是為了削弱美國在東南亞抗衡中國的盟友，並希望在南海、湄公河議題上減少摩擦。但中國要完全取代美國那是不可能的，孫韻認為，中國主要是想強化影響力以動搖那些國家，例如提供經濟上的幫助。