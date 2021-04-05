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激短學生裙遮不住腿　啦啦隊女神「雙手急擋春光」

記者羅凌筠/綜合報導

2021-04-05 16:58:42

▲巫苡萱化身甜美兒童。（圖／翻攝巫苡萱IG）
▲巫苡萱化身甜美兒童。（圖／翻攝巫苡萱IG）
34歲Rakuten Girls隊長巫苡萱擁有阿美族深邃五官，加上32D、24、33魔鬼身材，被封為「啦啦隊女神」，今（5）日是兒童節，巫苡萱在IG應景放上「逆齡女童萌照」，卻因裙擺激短，包覆不住修長美腿，讓她只好動用雙手急擋春光。

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▲巫苡萱是人氣啦啦隊女神。（圖／翻攝巫苡萱IG）
▲▼巫苡萱是人氣啦啦隊女神。（圖／翻攝巫苡萱IG）
▲巫苡萱是人氣啦啦隊女神。（圖／翻攝巫苡萱IG）
巫苡萱綁上俏麗馬尾，身穿白色襯衫、激短褲裙，外罩學生款毛背心，而白襪加上白靴的搭配，讓她整個人顯得可愛又不失清純感，不過改良式裙擺激短，巫苡萱以坐姿拍照時，雙手微擋腿部保護春光，不忘放送甜美燦笑。

▲巫苡萱招牌甜美笑容融化球迷。（圖／翻攝巫苡萱IG）
▲▼巫苡萱招牌甜美笑容融化球迷。（圖／翻攝巫苡萱IG）
▲巫苡萱招牌甜美笑容融化球迷。（圖／翻攝巫苡萱IG）
巫苡萱俏皮寫下：「兒童節快樂，每天都要開開心心der～#目前最應景的造型。」吸引破萬粉絲按讚，紛紛留言「苡萱好可愛」、「好青春洋溢的感覺」、「哪有學姐這麼可愛」。

▲巫苡萱應景逆齡扮學生妹。（圖／翻攝巫苡萱IG）
▲▼巫苡萱應景逆齡扮學生妹。（圖／翻攝巫苡萱IG）
▲巫苡萱應景逆齡扮學生妹。（圖／翻攝巫苡萱IG）
 

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