激短學生裙遮不住腿　啦啦隊女神「雙手急擋春光」

34歲Rakuten Girls隊長巫苡萱擁有阿美族深邃五官，加上32D、24、33魔鬼身材，被封為「啦啦隊女神」，今（5）日是兒童節，巫苡萱在IG應景放上「逆齡女童萌照」，卻因裙擺激短，包覆不住修長美腿，讓她只好動用雙手急擋春光。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲▼巫苡萱是人氣啦啦隊女神。（圖／翻攝巫苡萱IG）×▲▼巫苡萱是人氣啦啦隊女神。（圖／翻攝巫苡萱IG）×巫苡萱綁上俏麗馬尾，身穿白色襯衫、激短褲裙，外罩學生款毛背心，而白襪加上白靴的搭配，讓她整個人顯得可愛又不失清純感，不過改良式裙擺激短，巫苡萱以坐姿拍照時，雙手微擋腿部保護春光，不忘放送甜美燦笑。▲▼巫苡萱招牌甜美笑容融化球迷。（圖／翻攝巫苡萱IG）×▲▼巫苡萱招牌甜美笑容融化球迷。（圖／翻攝巫苡萱IG）×巫苡萱俏皮寫下：「兒童節快樂，每天都要開開心心der～#目前最應景的造型。」吸引破萬粉絲按讚，紛紛留言「苡萱好可愛」、「好青春洋溢的感覺」、「哪有學姐這麼可愛」。▲▼巫苡萱應景逆齡扮學生妹。（圖／翻攝巫苡萱IG）×▲▼巫苡萱應景逆齡扮學生妹。（圖／翻攝巫苡萱IG）× 成立太魯閣號賑災專戶「無恥」 黃安痛批：台灣人真笨網紅造假150萬捐款單被抓包 消費太魯閣號悲劇犯眾怒繼承媽媽「擋泥板女神」封號 方文琳小女兒飄仙氣