台灣出口超車俄羅斯、西班牙　謝金河：不要妄自菲薄

看得令人心情沈重，也讓人憂傷，不過，這兩天有一則報導匆匆一掃而過，那就是台灣的出口超級俄羅斯及西班牙，這是台灣經濟難得的新紀錄，直言「台灣不要妄自菲薄」。

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2020年台灣經濟成長率3.11%，是全球僅僅三個成長的國家，尤其是30年來首度超越中國，而去年台灣的出口3453億美元，年增4.9%，超過中國的3.7%，及香港的2.6%，台灣的出口成長相對應全球主要國家都出現大衰退，台灣的表現可圈可點。

最值得一提的是，2020年台灣的出口又前進兩名，台灣的出口贏過俄羅斯及西班牙，躍升至全球第15

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去年被台灣超車的俄羅斯有1.45億人口，去年經濟衰退3.1%，出口也嚴重下滑，台灣一舉超越人口比台灣多好幾倍的俄羅斯，這是不可思議的大事。