台灣出口超車俄羅斯、西班牙 謝金河：不要妄自菲薄
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-05 17:07:06
對於台鐵太魯閣號2日發生出軌意外，財信傳媒董事長謝金河表示，所有的媒體都以最大篇幅報導台鐵火車脱軌，看得令人心情沈重，也讓人憂傷，不過，這兩天有一則報導匆匆一掃而過，那就是台灣的出口超級俄羅斯及西班牙，這是台灣經濟難得的新紀錄，直言「台灣不要妄自菲薄」。
謝金河指出，2020年台灣經濟成長率3.11%，是全球僅僅三個成長的國家，尤其是30年來首度超越中國，而去年台灣的出口3453億美元，年增4.9%，超過中國的3.7%，及香港的2.6%，台灣的出口成長相對應全球主要國家都出現大衰退，台灣的表現可圈可點。
謝金河說，最值得一提的是，2020年台灣的出口又前進兩名，台灣的出口贏過俄羅斯及西班牙，躍升至全球第15﹔去年被台灣超車的俄羅斯有1.45億人口，去年經濟衰退3.1%，出口也嚴重下滑，台灣一舉超越人口比台灣多好幾倍的俄羅斯，這是不可思議的大事。
台灣另一個出口超車的國家是西班牙，去年西班牙經濟衰退12.4%，結果人口4700萬人，比台灣人口多一倍的西班牙出口被台灣追過，這也是很不容易的紀錄。
謝金河表示，我們常常說台灣很小，其實台灣的人口只比澳洲少一百萬人，台灣的出口在全球排名第15，台灣算是出口大國了，「我們一點也不小」，在舉國哀傷之餘，大家也不要忘了我們經濟的好表現！