隧道內迫與遺體「共枕」！消防英雄吐真實告白：還能更好

台鐵太魯閣號日前發生40年來最嚴重死傷事故，清明連假首（2）日傳出列車出軌消息後，至今累計50人死亡，數百人受傷。現場除了有消防醫護人員站在第一線崗位，也湧入不少義消、志工們協助救難。不過在投入大量人力救助同時，「隧道內的消防英雄」們也透露救災心聲，無奈直言「我們心很痛，想做的更好，但卻沒有裝備！」。

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消防員宋明哲在臉書粉專

「消防進一步，讓愛有溫度」

分享了自己訪問事故現場救難人員的心聲，受訪者們提到「衛福部、葬儀社到場支援後，就喊這邊有遺體袋！大批救難人員沒有收到命令，就主動前往領取，所有受難者在脫困第一時間，就能裝在袋內，這是以前少見的」。

▲太魯閣號翻覆意外發生後，許多消防醫護、義消都趕赴現場支援救助。（圖／義消蔡哲文授權提供）

不過宋明哲也同時點出他在現場觀察到，眾人容易忽略的7項問題，其中就有不少與救難過程中的裝備息息相關。首先，他點出一般葬儀社使用的遺體袋過薄，時常發生破裂情況，「血水一直流，甚至肢體掉出來」；接著他指出專們處理破碎遺體的屍袋與手套在現場也極度缺乏，只能用容易破的救護手套或商場購物袋蒐集。

此外，由於戶外沒有遺體專用、保護性好的區域放置遺體，加上隧道內搬運困難，許多遺體只能先放在隧道兩側或與傷者比鄰，對大多數沒有適當休息空間的救難人員來說，在受難者遺體旁席地而坐「

」。

▲太魯閣號出軌隧道內空間狹隘，對於搬運遺體或救難都相當困難。（圖／義消蔡哲文授權提供）

最後在技術層面，由於一般的遺體袋沒有搬運點，加上SKED擔架沒時間一條一條綁，籃式擔架數量少、體積大很難在有限空間搬運，救難過程中只能勉強搬運，這對搬運人員或是傷者、遺體都是極大考驗。宋明哲也在文末呼籲民眾，「請將您的愛心給這次參與搶救的警、義消同仁」，也希望透過整理出這幾項非搶救、救護專業的困難點後，民眾願意多多關注、支援警、義消同仁的後續心理輔導與救難設備的汰換。（編輯：楊智傑）