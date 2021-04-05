太魯閣第三日救災回顧　土木技師曝台鐵施工缺失

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交通部長林佳龍4日上午約9點左右再次來到現場視察，同時台灣土木技師公會和台灣世曦公司也派出16名工程、土木專家，將針對隧道狀況進行評估。檢測報告內容，會包含是否可以通車或需要結構補強，先前在搶通的過程是把損壞、卡住的列車和相關遺骸在時間內脫出， 現在同步作業進行結構安全檢測，林佳龍也強調，「我的角色我就要承擔起整個救災和搶救的工作。」
台灣世曦副總經理李元堂表示，該隧道是在北迴建造時期久已經建設的產物，但由於近年北迴線有雙軌化、電氣化的改造，經過評估因為該隧道本身結構體安全，所以才會實施電氣化，因為現在正起意外對隧道有擦撞，因此會在清空隧道之後進行結構安全的目測判斷，之後再用儀器對隧道斷面進行測量。
而第四車廂的救援拖出工作進行到下午一度暫停，原來是發現肇事工程車的行車紀錄器記憶卡，原本應該要有兩張，但只有一張，所以暫停施工，全力找另外一張記憶卡。
交通部常務次長、台鐵局代理局長長祈文中指出，運安會他們在隧道口有察覺到新的物證，認為有繼續搜尋的必要，因此暫時停止施工，初步了解是翻滾下來貨卡車車上的行車紀錄器，應該要有兩片記憶卡，目前缺少一片，所以現在努力在找這一片記憶卡。
而下午則借助在軌道上柴油機車頭與在旁的二輛怪手，利用鋼索協力將第四節車廂的半截車廂拉出後。在傍晚時，再由吊車將車廂拉高，怪手協助將車廂導上軌道上，最後用人力做最後的微調，將第四節車廂導入上軌道。
土木技師調查出爐 痛批台鐵5疏失
土木技師公會顧問拱祥生技師痛批施工單位疏失明顯，指應要架設圍籬以及紐澤西護欄防止車輛衝撞，臨時便道鋪面也要加強摩擦係數，工程車才不致滑落到軌道，釀成這麼大的傷害。
拱祥生表示，台鐵在西正線正在施作明隧道工程，因此只關注西正線的施工安全，西正線施工在正常情況下要在夜間施工，台鐵可能疏忽掉西正線施工的一切工程作為。施工還必須要有施工圍籬，尤其在斜坡上，可能會有人員、車輛出入，即使釀禍車輛沒有停在那個地方，但也有可能不小心會滑落邊坡。
拱祥生指出，交通部有頒布《鐵路兩側禁建限建辦法》，高鐵、捷運公司，都有委託技師進行安全評估及施工計畫，了解相關施工會不會影響軌道既有安全，但技師公會幾乎「沒有審查過台鐵局的案子」，若當初有進行審查，技師至少會要求相關施工安全，不能影響東正線營運。此外也應設置現場監測系統，確保施作期間和周圍環境的安全性。