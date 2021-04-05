緬甸政變局勢不斷惡化 東協將召開領袖峰會
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-05 18:32:31｜2021-04-05 18:33:16
緬甸局勢自2月1日軍方發動政變以來持續惡化，多日血腥鎮壓造成超過5百人死亡。《路透社》報導，東南亞國家協會（東協，ASEAN）輪值主席國汶萊今（5）日表態希望在印尼雅加達召開成員國領袖會議，討論緬甸局勢。
《路透社》報導，緬甸民間團體表示至少有557人，其中有近50名未成年人，在抗議活動中遭到軍警射殺。近期緬甸軍政府為了遏止示威活動甚至下令切斷網路，此外，多名曾經接受美國《CNN》訪問的年輕人被逮捕，其中有2名男性在拘留期間死亡。
即使東協成員因領土、民族等問題關係複雜，但印尼仍持續鼓勵東協其他成員透過協商解決緬甸問題。汶萊總理哈山納包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）、馬來西亞總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin在會議後發表聯合聲明表示，已經要求兩國政府部長、高階官員承擔起責任，為東協會印進行準備，但並未透露確切時間。
緬甸政治犯協會（AAPP）今日表示，至今約有2667人遭到軍警拘捕，上週末軍政府還以「煽動罪」向60位社群網紅、模特兒、歌手或藝人發布通緝令。
緬甸民間團體鼓勵民眾於今晚鼓掌，感謝在示威活動中處於先鋒的少數民族武裝團體、各地的年輕人，以及在與安全部隊對峙中受傷的人們。民主運動領袖之一Ei Thinzar Maung在臉書上貼出宣傳文宣，鼓勵以掌聲感謝武裝團體以及Z世代的年輕人。