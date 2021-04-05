搭高鐵南北來回被爸酸！女愣：很過分嗎　乘客1句揭關鍵

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原PO也透露，目前自己是大四學生，但因工作關係有時必須每個禮拜南北來回，「只要有5折票我都買5折，就算沒有，也都買75折的票（用自己的薪水）」。但此舉卻引來爸爸不滿，「上禮拜又忍不住開始念，說他以前大概2、30年前，都是轉車7次花很長時間搭車，為什麼我不搭客運？我真的快被他逼瘋了==」。
她也解釋自己選擇高鐵的原因，「自強號板橋到左營票價只差200多塊，卻少了2小時，而且我很討厭搭長途火車，有搭過火車的人一定都知道火車有誤點、乘客素質等等因素，我個人是無法接受」；客運部分，原PO指出因搭乘處距離學校有一段距離，「過去大概要1個多小時，再來還要搭5、6個小時的車，我沒辦法，綜合下來，我認為高鐵是最有效率而且實在的辦法」。最後她也好奇發問「請問需要南北來回的大學生，搭高鐵真的很過分嗎？」
問題一出，就有不少人力挺原PO，認為「時間就是金錢」，直言「不會，一定都不會過分，時間就是金錢」、「南部人！都搭高鐵，時間就是金錢～買票的時候很心痛，但錢再賺就有，時間沒了就沒了，回家相聚時間很短，不想浪費時間坐車」、「從北部不管搭什麼交通工具到高屏差不多都要花上半天的時間在通勤，所以能減少通勤時間最好」、「我爸反而都叫我搭高鐵XD真的一點都不過分啦！時間就是金錢」。
也有人提出其他看法，「其實我覺得妳可以設身處地從妳爸的角度發想，以前那個時代的人就是連10元20元都要精打細算，妳爸可能之前也是甘苦人，辛辛苦苦努力攢錢打拼到現在，才會希望自己兒女可以學到自己節儉的習慣」；甚至有網友建議「我覺得可以善意的謊言，跟家人說我是搭台鐵實際搭高鐵這樣，畢竟實際搭車的是自己」、「原po其實可以講善意的謊言，如果你爸要看票根，就說早丟了幹嘛留」。（編輯：陳雅雲）