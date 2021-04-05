台鐵邊坡監測預警系統　研議增列異物易入侵路段

（中央社記者汪淑芬台北5日電）台鐵太魯閣號列車事故發生後，外界關切台鐵邊坡監測預警系統。交通部次長王國材今天說，除了工程無法改善的25處路段外，已請台鐵研議將異物易入侵路段納入裝設考量。





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台鐵408次太魯閣號列車2日在清水隧道北口前，撞上從邊坡滑落的工程車，造成重大傷亡。





王國材下午在台鐵記者會中談到台鐵正進行的邊坡監測預警系統，他說，台鐵現在有25處路段在明年底前完成裝設，這些路段都是透過工程無法改善的高風險路段，這次太魯閣號事故後，也請台鐵研議將異物易入侵路段，納入裝設監測預警系統考量。





台鐵在108年3月完成邊坡調查及分級，針對落石、土石流高風險路段以工程改善方式為主，經評估後難以工程手段改善者，納入自動化監測預警系統。





台鐵在鐵路行車安全改善6年計畫（104年至111年）內編列約新台幣10億元，辦理邊坡改善，經評估有25 處邊坡將設監測預警系統，經費約2.75億元。





台鐵說，邊坡監測預警系統於108年7月4日開工，109年10月5日於林口支線完成攝影機辨視功能測試，110年3月18日完成基本規劃設計，將於110年4月底提出細部設計進行審查。預計110年完成10處、111年完成15處。





至於這次太魯閣號事故地點的邊坡，在台鐵先前的評估中，屬於工程可以改善的路段，未列入裝設監測預警系統的範圍。（編輯：管中維）1100405



