P聯盟／施晉堯轟31分白搭 領航猿主場例賽最終戰敗勇士
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-05 19:19:11
桃園領航猿本季主場例行賽最終戰，今(5)日主場迎戰榜首富邦勇士，兩隊都已確定晉級季後賽，還是認真看待比賽，領航猿本土一哥施晉堯轟下31分，連2場30+，無奈最後團隊失誤無緣逆轉，終場讓富邦以110:100獲勝。
先前有傷的兩隊主力林志傑、Q.戴維此役都沒登錄，上半場雙方互有往來，富邦洋將辛特力12分領銜，本土以林書緯7分最佳，上半場打完暫時以49:48領先，領航猿只有一位洋將喬登，靠著本土一哥施晉堯的17分獨撐大局。
易籃後，富邦以8分領先進入決勝節，不過領航猿沒有放棄，第四節尾聲追到只差3分，但長人張伯維砍進關鍵三分球穩住陣腳，即便陳靖寰也回敬一顆，富邦很快調整節奏，林書緯另類「三分打」再次拉開領先，領航猿最後失誤，無緣逆轉，終場以10分之差吞敗。
領航猿施晉堯攻下31分，連續2場得分破30分大關，張耕淯貢獻次高20分，小將林正首度「雙十」演出11分12籃板，但在決勝階段撞傷喬登，讓喬登見血下場，全場僅拿14分3籃板。
富邦靠著團隊發揮拿下比賽，此役5人得分上雙，辛特力繳出最高28分9籃板8助攻，賈西亞也有17分，張伯維貢獻本土最高14分。