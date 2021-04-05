痛批環團自私　王浩宇：你們要的慢活建立在東部人生命

不理會在地人的聲音，「

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環團一直以來的訴求，就是東部就要好山好水、不要太多遊客、不要開發，所以鐵路改善、高速公路都反對、都不要。

王浩宇指出，環團所謂的這種遊客稀少的慢活生活方式，其實並沒有辦法支撐年輕人需要的工作機會，也讓很多年輕人被迫離鄉背井到外地工作，連假還買不到票回家。

王浩宇痛批，他們自私的「要東部好好的當北部人想像的的後花園」，然後不理會在地人的聲音，連出事了都不給東部人討論的機會，「這群人就是那麼自私。」

▲民進黨桃園市前議員王浩宇今（5）日痛批，環團訴求東部就要好山好水，不要開發， 不理會在地人的聲音，連出事了都不給東部人討論的機會。 （圖/翻攝王浩宇臉書）