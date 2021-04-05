痛批環團自私 王浩宇：你們要的慢活建立在東部人生命
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-05 19:38:42｜2021-04-05 19:38:58
太魯閣號出軌事故造成50死、200人受傷的慘劇，也讓花東交通議題再次浮上檯面，對此，民進黨桃園市前議員王浩宇今（5）日痛批，環團訴求東部就要好山好水，不要開發，不理會在地人的聲音，「憑什麼環團要的慢活，要建立在東部人的不便甚至生命上。」
王浩宇在臉書截圖文章指出，環團認為「北宜直鐵要解決當地居民通勤問題並非是真正的議題，疏通大量前往東部的外來觀光客才是目標」，環團也表示「東部地區的觀光定位是慢活、休閒如果大量觀光客湧入豈不是本末倒至？」
針對環團的意見，王浩宇表示，環團一直以來的訴求，就是東部就要好山好水、不要太多遊客、不要開發，所以鐵路改善、高速公路都反對、都不要。
王浩宇指出，環團所謂的這種遊客稀少的慢活生活方式，其實並沒有辦法支撐年輕人需要的工作機會，也讓很多年輕人被迫離鄉背井到外地工作，連假還買不到票回家。
王浩宇痛批，他們自私的「要東部好好的當北部人想像的的後花園」，然後不理會在地人的聲音，連出事了都不給東部人討論的機會，「這群人就是那麼自私。」
另外，有民眾認為「北宜直鐵被認為快的時間不多」，王浩宇也不滿表示，「反什麼北宜直鐵」，要說這種話的人到台東，我帶你去上香！要不要順便看看他們的遺體？連臉都血肉模糊。
王浩宇直言，憑什麼環團要的慢活，要建立在東部人的不便甚至生命上，「都已經離鄉背井了，人家只想多陪陪家人，來回可以快個一小時，這樣的要求很過分嗎？」