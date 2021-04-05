「關鍵15分鐘」李義祥有打電話通報？檢方回應了

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不會只注意在工程車上，會先查明事件的因果關係，包括鐵軌是否合理、司機員行駛速度是否有過快等。

俞秀端說，截至5日為止，不包含李義祥在內，檢方已經傳訊至少10人，至於案件是否有涉及黑幕，目前廉政署已介入，由黑金股的周姓檢察官指揮調查，詳情仍待進一步釐清。





此外，檢方正全力防止李義祥脫產，這3天已連續進行3個地點搜索，掌握並正著手查扣被告財產，一定會努力的不讓被告脫產。





