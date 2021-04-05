「關鍵15分鐘」李義祥有打電話通報？檢方回應了
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-05 20:52:23
太魯閣列車2日發生嚴重出軌事故，導致50死、200人受傷，花蓮地檢署24名檢察官全員投入偵辦，其中工程車滑落時間的關鍵15分鐘，肇事負責人李義祥有沒有打電話通報成各界關注重點，稍早花蓮地檢署檢察長俞秀端說明偵辦進度時，僅表示「案情偵查不公開部分」。
李義祥的工程車滑落時間點，落在9點13分至28分間，這「關鍵15分鐘」有影像顯示，李義祥有看手機、打電話的動作，檢察長俞秀端面對媒體追問李義祥有沒有打電話通報相關單位？俞秀端顯遲疑後僅回應，「這屬於案情偵查不公開部分。」
俞秀端指出，目前成立專案小組，包含花蓮縣警局、鐵路警察局、刑事局、法務部調查局、廉政署都加入，展開徹底究責追查﹔目前調查採取全面調查，不會只注意在工程車上，會先查明事件的因果關係，包括鐵軌是否合理、司機員行駛速度是否有過快等。
俞秀端說，截至5日為止，不包含李義祥在內，檢方已經傳訊至少10人，至於案件是否有涉及黑幕，目前廉政署已介入，由黑金股的周姓檢察官指揮調查，詳情仍待進一步釐清。
此外，檢方正全力防止李義祥脫產，這3天已連續進行3個地點搜索，掌握並正著手查扣被告財產，一定會努力的不讓被告脫產。