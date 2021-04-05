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中天主播祕戀藍營霍建華　「住處對質正宮女友」崩潰痛哭

記者羅凌筠/綜合報導

2021-04-05 21:46:50｜2021-04-05 23:03:41

▲鄭亦真（左圖左）公開藍恭唯（左圖右）過往甜蜜對話。（圖／翻攝鄭亦真IG）
▲鄭亦真（左圖左）公開藍恭唯（左圖右）過往甜蜜對話。（圖／翻攝鄭亦真IG）
中天主播鄭亦真因為邊吃漢堡邊播報新聞，在網路上爆紅。今（5）日她在社群網站自爆1個多前，與國民黨﻿內湖區黨部﻿副主委、有「議會霍建華」之稱的藍恭唯展開地下戀情，沒想到竟誤當了對方小三，﻿藍恭唯早有交往半年的正宮女友，鄭亦真痛心說：「我當下傻了眼﻿，也哭紅雙眼。」

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▲鄭亦真因邊吞漢堡邊播新聞，被封「漢堡主播」、「漢堡女神」。（圖／鄭亦真IG）
▲鄭亦真因邊吃漢堡邊播新聞被封「漢堡主播」。（圖／鄭亦真IG）
﻿鄭亦真熱戀藍恭唯以來頻繁約會，被周刊拍到照片，她前往男方住處討論要不要順勢公開戀情，藍恭唯一出來卻說：「房間裡面有人，妳先回去，我等一下打給妳。」﻿這下場面演變成鄭亦真和正宮對質，兩人見到對方都崩潰淚崩，鄭亦真哭著跟對方道歉：「我不知道﻿我介入你們的感情，因為藍恭唯﻿一直說他是單身。」

▲鄭亦真對質藍恭唯正宮雙雙爆哭。（圖／翻攝鄭亦真IG）
▲鄭亦真對質藍恭唯正宮雙雙爆哭。（圖／翻攝鄭亦真IG）
鄭亦真回想2人交往以來男方屢屢不對勁，「要去跟球友﻿打球吃飯，要早一點回家睡覺，﻿之後他女友卻跟我說，那天他們兩個是﻿去逛基隆夜市，另外還有次﻿已經訂好餐廳，約好吃飯﻿，也突然在10分鐘前﻿，就說要參加一個黨部的會議﻿，晚一點才能到﻿。」原來藍恭唯早有劈腿跡象，鄭亦真最心碎的是，因為周刊跟拍導致三角戀曝光，「他只關心﻿被拍到的照片好看嗎」，﻿讓她晴天霹靂，忍不住痛哭。

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