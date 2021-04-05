太魯閣號事故　2海外家屬專案搭機返台

（中央社記者吳睿騏桃園機場5日電）中央流行疫情指揮中心因應太魯閣號事故，啟動「0402太魯閣列車事故返台探病/奔喪專案」，供事故傷亡者的海外家屬返台探病及奔喪，2名家屬今天搭機返台，一路沉默不語。





我是廣告 請繼續往下閱讀

台鐵太魯閣號408次列車2日上午在崇德、和仁間的清水隧道北口，撞上從邊坡滑落工程車，造成死傷重大事故。





2名事故罹難者的海外家屬在接獲訊息後，昨天搭乘荷蘭航空班機返台，班機在今天傍晚6時3分許抵達桃園機場，疾病管制署檢疫官也前往登機口協助，家屬一路沉默不語，隨即通關搭乘防疫計程車前往衛生福利部桃園醫院。





指揮中心昨天表示，家屬搭機前無症狀者得「免」提供搭機前3日內核酸檢驗陰性報告，填寫「旅客入境切結書」時註明「0402事故協處專案」，以利航空公司地勤協助處理，搭機當日請以個人手機完成「入境檢疫系統」線上申報，並請先向地方政府聯繫安排居家檢疫事宜。





海外家屬入境後，無症狀者由機場安排防疫計程車送至桃園醫院採檢，於醫院搭乘防疫計程車或專車至目的地；有症狀者依現行作業流程，採檢深喉唾液後送至集中檢疫所，二採陰性後才可搭乘防疫計程車或專車至目的地。





指揮中心指出，海外家屬抵達目的地後，可依規定申請外出探病/奔喪。居家隔離/檢疫第0至4天採檢者，取得檢驗陰性報告且於採檢2天內，可向地方衛生單位申請安排外出探病/奔喪。





若為居家隔離/檢疫第5天（含）以後採檢者，則於取得檢驗陰性報告3天內，可向地方衛生單位申請安排外出探病/奔喪。





之後若仍有外出需求，可再循上述程序提出申請，次數不限；無論探病、奔喪或辦理喪事，以每天1次、每次4小時為原則（不包含車程），且不得過夜；遵守外出時不得搭乘大眾運輸工具，全程佩戴口罩，保持安全社交距離及落實手部衛生等個人良好衛生習慣。





指揮中心強調，海外家屬在台期間因申請外出探病/奔喪所需採檢費用，包括掛號費、診療費等，一律由指揮中心支付。（編輯：方沛清）1100405





▲ 台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，中央流行疫情指揮中心啟動「0402太魯閣列車事故返台探病/奔喪專案」，2 名事故罹難者的海外家屬搭乘荷蘭航空班機返台，5日抵達桃園機場。 （圖/中央社）





