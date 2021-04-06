朋友在第7車廂罹難！暖警致謝倖存者：替我幫他活下來

太魯閣列車事故進入第5日，目前已釀成50人死亡。昨（5）日一名陳姓女士到花蓮車站領回自己的行李後，碰巧遇見事發時參與救援的員警鄭凱軒，兩人立馬認出對方，互道關心與鼓勵，鄭員也向陳小姐坦言，他朋友當時在第7車廂，但已不幸罹難，「我在現場救災雖然沒辦法幫到他，但您替我幫他活下來了，我也謝謝您」，讓人不禁鼻酸。





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內政部警政署鐵路警察局昨日上午在臉書發文提到，一名陳姓女士至花蓮車站領回自己的行李時，適巧於行李房執勤的警員鄭凱軒一看見陳姓女士，馬上驚呼「我記得您!」，陳女士也激動表示「你是當天在現場救災的那位員警！」原來4月2日案發第一時間，鄭員獲命趕赴現場，拉住每一雙他能拉住的手、扶起每一位他能扶起的身軀，陪著顫抖著的民眾走過車廂、跨過鐵軌，抵達安全處所，他深刻記住每一位在災難現場中旅客的臉龐，知道此刻他這身制服就是民眾安心的依靠。





▲太魯閣事故參與救援的員警鄭凱軒向倖存者坦言，「我朋友也在第7節車廂但已不幸罹難，我在現場救災雖然沒辦法幫到他，但您替我幫他活下來了，我也謝謝您。」（圖／翻攝自內政部警政署鐵路警察局）

上午鄭員受理陳女士領回行李後，陳女士立刻打開行李翻找棒球手套是否還在，她說這是要給兒子的禮物，她說兒子是他在災難中勇敢撐下去的動力。陳女士表示當時要回去掃墓，剛好位置在死傷最嚴重的第7車廂，但很幸運地僅受輕傷，憶及當時過程，仍驚嚇地跟當時同在場的鄭員說，「我離開車廂時看見的畫面，就如同戰爭啊，我真的好害怕，真的很謝謝你們的幫忙」，鄭員此時也紅了眼眶表示，「我朋友也在第7節車廂但已不幸罹難，我在現場救災雖然沒辦法幫到他，但您替我幫他活下來了，我也謝謝您」，兩人的不只一面之緣，讓人格外鼻酸感動。而由於陳女士在事故中手腳挫傷行動不便，鄭員也主動幫忙將行李搬運至車上，揮手道別互祝珍重，為一場意外事故留下安心暖心的小插曲。





鄭員從警2年多，提及剛畢業分發竟就遇到2年前普悠瑪號於新馬車站翻覆事件，當時餘悸猶存的救災經驗化成他如今在現場穩健有力的力量，更能體會每位受災民眾當下驚恐的心情，救災剎那把每位民眾當成自己的家人般安撫，牽手走過，在事故當下也一直提醒自己，不驚不亂，用盡每一分心力，雖然從2日上午10點出發至事故現場，翌日凌晨4點返回派出所，連續救災18小時，休息數小時後繼續輪值清理遺失物工作，亦未覺疲憊，直說職責所在，義無反顧。（編輯：許苡晴）



