今天日夜溫差15度！週四鋒面到「兩地區」會降雨
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-06 07:41:15｜2021-04-06 07:42:53
中央氣象局指出，今（6）日清晨東北季風影響，各地天氣仍涼，白天起東北季風減弱，氣溫稍回升；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄表示，今晨截至5時北台灣平地最低氣溫仍在12、13度左右，基隆七堵區12.4度，桃園大溪區12.5度，新北雙溪區12.8度，宜蘭南澳鄉13.3度，台北南港區13.4度。其他各地區最低氣溫：中部（台中清水區）15.0度，南部（台南白河區）16.3度。
吳德榮指出，今天各地晴朗穩定；白天北舒適、南微熱，早晚偏冷，日夜溫差近15度，應注意衣物調整，今日各地區氣溫：北部13至26度，中部15至32度，南部16至33度，東部14至28度。明（7日）至週四（8日）上午，各地為多雲時晴、穩定的天氣，東半部及山區午後偶有零星降雨的機率；白天舒適微熱，早晚涼。
吳德榮說，週四下午鋒面到，東北風緊隨南下，影響至週六（10日）白天；北部及東半部轉有雨，氣溫降、北台轉涼；中部山區亦有局部短暫雨的機率。此波鋒面的降雨，雖較前波明顯許多，但仍無法紓解桃園以南的旱情。週六晚至下週一（12）日天氣漸好轉、氣溫逐日回升；東半部及山區午後仍有局部短暫雨的機率。