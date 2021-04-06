主播控「國民黨霍建華」裝單身劈腿　男方有意選下屆議員

38歲中天主播鄭亦真因播新聞吃漢堡被封「漢堡主播」，她2014年曾與混血兒吳憶樺喇舌，5日又自爆遭小她10歲的國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯劈腿，她還原與藍恭唯交往過程，酸藍恭唯也是「時間管理大師」，許多網友留言安慰鄭亦真。而藍恭唯有意參選台北市港湖市議員，還有網友氣憤留言喊：「可惡，叫江啟臣（國民黨主席）去處理一下」。





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鄭亦真在臉書泣訴，藍恭唯誆稱單身，害自己誤當小三，去他家中找他，卻撞見他與女朋友一起，他才告知有女友，且交往半年，讓她十分崩潰、難過大哭。鄭亦真跟正宮對質，對方嗆她：「現在是什麼狀況」，她說：「你問藍恭唯啊」，如今回想藍恭唯多次調開她去陪正宮，嘆自己遇上時間管理大師，並Po出2人Line的對話截圖想「錘死渣男」，而藍恭唯目前沒回應鄭亦真的控訴。





對此，網友紛紛留言表示：「可惡，叫江啟臣（國民黨主席）去處理一下」、「中天主播都想渣一下，對黨呢？」、「他別想選了！試試！」但也有網友認為「你當以為共產黨啊，國民黨開除了又能如何？」還有網友說：「說不定他就不選了，然後跑到大陸賺錢去了，你能怎麼辦？」





藍恭唯因外型曾被譽為國民黨霍建華，過去曾與台北市議員鍾沛君交往，也曾在立委蔣萬安輔選團隊短暫任職，自稱和蔣萬安有革命情感，曾每天一早從凌晨5、6點開始陪蔣發傳單打選戰一直忙到半夜，自打「蔣萬安子弟兵」旗號引發黨內質疑，之後轉爭取國民黨智庫副董連勝文支持，台北市黨部刻意安排黨職栽培，也引發準備交棒的國民黨現任市議員不滿，在內部群組放話槓上市黨部，爭議不少。





藍恭唯本有意角逐下屆港湖區議員，在臉書自介「年輕世代、青出於藍，我是藍恭唯！在這你會看見最真實帥氣可愛風趣幽默的中華民國派！」他自勉要為國民黨帶來新氣象，沒想到卻遭爆渣男行逕，政治前途蒙上陰影。網友批他「難道是藍營丁允恭嗎」，他也被起底當過天王嫂昆凌的經紀人，還向電子媒體秀過和昆凌一起打籃球的合照，也因為昆凌關係，曾和周杰倫打過籃球。



