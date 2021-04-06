太魯閣號出軌釀50死！呂秋遠揭「10疑點」　2.8萬人讚爆

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呂秋遠律師提到，關於太魯閣事故的一些想法：
1.這次的事故到底跟台鐵有沒有關係？
目前還不知道。要等運安會與地檢署蒐集事證後才能進一步做判斷，現在所有的報導都只是猜測，調查以後才能比較接近真相。
2.嫌犯涉嫌的罪名是什麼？判刑可能會多久？
就目前的事證來看，嫌犯有可能涉嫌過失致死，最重本刑是5年。即便這麼多人死亡，因為是一次行為，所以也只能最重判處5年。未來隨著調查其他事證以後，如果有其他可能的罪名，會從當中選擇比較重的罪名判決。
3.目前嫌犯已經羈押，但是為什麼先前可以50萬元交保？
所謂羈押，是「暫時」把嫌疑犯關起來，並不是判刑的意思。根據刑事訴訟法的羈押要件，必須符合犯罪嫌疑重大，而有可能串供、有可能逃亡、犯重罪三種情況之一者，才可以羈押。先前地院的法官認為被告並沒有串供的情況，也不是居無定所，逃亡的可能不高，又不是最輕3年以上的重罪，所以只以50萬元交保。但高等法院認為原來的決定考慮不周全，所以撤銷後交給其他法官審理，後來認為還是有可能串供或逃亡，所以才決定羈押。
4.未來民事求償會由誰來承擔？
台鐵目前對乘客有契約責任，必須依契約給予補償。目前的金額是身故者有540萬元，包含10萬元慰問金、250萬元的行車事故賠償、以及特別濟助金280萬元。受傷的乘客與死者家屬也可以對東新營造、義祥工業社與被告李義祥求償。檢察官目前針對可能的肇事者，已經進行財產扣押中。
5.台灣的公共安全是不是存在系統性風險？
台灣人在公共安全的立法上，要求當然很高，但是實際運作上，卻不是如此，例如道路上的紅線，經常看到有人還是隨意停車；各行各業也都會有一些人，存在便宜行事的心態。如果說，不嚴謹的日常生活態度，稱之為系統性風險，當然會有一些公共安全意外來自於這裡。表面功夫、得過且過、管理鬆散等等，這些是某些人的工作與生活態度。要降低風險，就要看我們是不是願意調整這種心態，這是需要成本與教育的，也可能要從自己身上做起。
6.台鐵為什麼不進行公司化呢？
因為成本太高。台鐵目前整體資產總額約為8,651億元，負債總額4,144億元，其中應計退休金負債有643億元，占負債總額約15.5％，而每年虧損32億元，每天開門營業都要虧損將近1千萬元。票價不能提高、退休金不能砍、薪資福利不能太好、擁有的土地不能任意「活用」，一旦公司化，這就是一家隨時都會倒閉的公司，公司化以後，財務報表能看嗎？以後要如何經營？
7.台鐵為什麼不進行民營化呢？
沒有公司化，就不會有民營化。可是即便公司化，票價能不能大幅提高？以往的退休金負債，政府是不是願意以納稅人的錢來承接？鐵路法能不能授予經營層更彈性的土地與經營模式？要修法或民營化，都必須要通盤考量財務、民生、營運模式，否則誰會想要經營一家每年都在虧損，而且要維持高人事成本、低票價的公司？
8.這次災難，政府為什麼不出面負責？
這次事件，當然是人禍，但是政府必須負責的層次應該到哪裡？法律責任比較客觀，但政治或道德責任，就是見仁見智的問題。而且，負責的意義是什麼？事實上，在找出真正的原因前，下台負責只是一種態度，但沒有意義。如果根本就與部長無關，為什麼要辭職？如果跟部長有關，應該要判刑，而不只是下台吧？
9.政府為什麼要設立募款帳戶？
首先，這是因為民眾想要捐款，但是不知道什麼單位可以接收捐款，衛福部才會成立募款帳戶，並不是政府想要主動「斂財」。其次，這些捐款，衛福部的初步設計是專款專用，會用在傷者的醫療、復健、生活重建、家屬經濟支持等事項，該負的法律賠償義務，本來就不會因為捐款而有所改變。最後，不想捐到這個帳戶就不要捐，或者直接捐給自己想要的受難者，但是不需要對這個帳戶冷嘲熱諷，畢竟這都是民眾的關懷與愛心。
10.我們還能做什麼？
如果你是受難者或家屬，請好好調整自己的身心，未來還有很長的生理與心理重建要走，而同胞會盡力的幫忙與協助。如果是一般民眾，因為這麼嚴重的事故，讓你很難受，請暫時遠離傳播媒體，不要再看這些訊息，更不要傳遞不實的訊息，並且照顧好自己的身心。如果有點能力，就持續關心這些受難者的後續狀況，能給予幫助就盡量去做。
呂秋遠最後表示，我們都愛台灣這塊土地，但是請讓自己熱情助人、冷靜思考，台灣未來才能更好。（編輯：賴詠璿）