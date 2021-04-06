「Yahoo奇摩知識+」宣布關閉！網不捨狂喊：首頁連結沒了

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，5月4日起用戶無法再使用Yahoo奇摩知識+平台，不過在6月30日前仍可以下載個人的問題清單、問題和答案清單、答案和所有圖片。至於日後有問題該到何處發問？Yahoo奇摩官方回應「請前往Yahoo奇摩搜尋，在網路上搜尋答案和資訊」。
消息一出，有網友第一時間在PTT貼文，難過表示「雖然已經幾百年沒用了，但畢竟是個小時候的回憶，繼即時通結束後，時代的眼淚知識+也要走入歷史了」，感慨道「以後google搜尋不會再出現知識+了，另外yahoo首頁好像把知識+首頁拿掉了」。
許多網友紛紛湧入回應「哭了」、「我的點數歸零了」、「好幾年沒登入，但哭惹，我的童年」、「20點求解」、「剛開始真的找到不少答案」。（編輯：賴詠璿）
Yahoo聲明全文如下：
Yahoo奇摩知識+用戶大家好，十六年前，我們推出了Yahoo奇摩知識+，協助全球各地的人們彼此連結並分享資訊。我們與您以及數以百萬的其他使用者，一起打造了在網路上發問與回答問題最好的平台，涵蓋各種主題，創造了全球知識共享的社群。我們對大家一起成就的服務感到無比驕傲，但不得不在今天通知您，我們已決定於2021年5月4日關閉Yahoo奇摩知識+。
Yahoo奇摩知識+一直是是Yahoo奇摩重要的產品及服務，但隨著用戶需求的改變，我們決定重新聚焦資源在核心產品的開發及優化上，並秉持我們的承諾，持續提供值得信賴的優質內容。
自4月20日起，您將不能再發布新問題或提供解答，不過在5月4日前仍能檢視已發布的問題和解答。知識+服務將於5月4日關閉。若您想要保留您曾發布的問題與解答，可登入您的隱私權儀表板並提出下載備份要求。您在2021年6月30日前都可以進行下載備份，在6月30日起，您的Yahoo奇摩知識+資料就將以安全的方式刪除，不再提供 。
Yahoo奇摩知識+的終止不會影響您的Yahoo奇摩帳號或其他的Yahoo奇摩服務。如需如何下載資料的資訊和說明，請造訪我們的常用問題集（或將以下URL複製並貼入瀏覽器：https://tw.help.yahoo.com/kb/SLN35642.html）
感謝您對Yahoo奇摩知識+的貢獻，過去十六年來，能有機會協助您在Yahoo奇摩社群中學習新知與交流，我們深感驕傲與榮幸。