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北韓宣布不參加東京奧運！考量新冠疫情嚴峻

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-06 09:46:17｜2021-04-06 09:51:49

正恩 金正恩 北韓 朝鮮
▲考量到新冠肺炎疫情惡化，北韓官方宣布不參加7月的東京奧運。（圖／美聯社／達志影像）
朝鮮（北韓）今（6）日宣布不參加今年7月的東京奧林匹克運動會，原因是考量新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍然嚴峻，出於保護運動選手的健康安全，經過北韓奧林匹克委員會在平壤的會議討論後，決定不參加此次夏季奧運。

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據《韓聯社》報導，負責北韓體育省營運的網站「朝鮮體育」今日在官網上公布，朝鮮民主主義人民共和國（朝鮮）奧運委員會3月25日在平壤進行會議，對於運動技術發展等實務問題進行討論，決定不參加第32屆奧運。

東京奧運原訂2020年7月舉行，但受到新冠肺炎疫情影響，延後1年至今年7月舉行，並限制外國觀光客人數。但近日日本爆發第4波疫情，日本政府宣布大阪府、兵庫縣、宮城縣等6個地區收緊防疫措施。韓國（南韓）總統文在寅則是早前在三一獨立運動紀念日致辭，表示堅持推動朝鮮半島無核化，將此次東京奧運視為南北韓、美國、日本進行對話的機會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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