北韓宣布不參加東京奧運！考量新冠疫情嚴峻
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-06 09:46:17｜2021-04-06 09:51:49
朝鮮（北韓）今（6）日宣布不參加今年7月的東京奧林匹克運動會，原因是考量新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍然嚴峻，出於保護運動選手的健康安全，經過北韓奧林匹克委員會在平壤的會議討論後，決定不參加此次夏季奧運。
據《韓聯社》報導，負責北韓體育省營運的網站「朝鮮體育」今日在官網上公布，朝鮮民主主義人民共和國（朝鮮）奧運委員會3月25日在平壤進行會議，對於運動技術發展等實務問題進行討論，決定不參加第32屆奧運。
東京奧運原訂2020年7月舉行，但受到新冠肺炎疫情影響，延後1年至今年7月舉行，並限制外國觀光客人數。但近日日本爆發第4波疫情，日本政府宣布大阪府、兵庫縣、宮城縣等6個地區收緊防疫措施。韓國（南韓）總統文在寅則是早前在三一獨立運動紀念日致辭，表示堅持推動朝鮮半島無核化，將此次東京奧運視為南北韓、美國、日本進行對話的機會。
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