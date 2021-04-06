太魯閣事故第5天 移出「第七車廂」成首要目標
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-06 10:56:30｜2021-04-06 11:13:06
台鐵太魯閣號408車次出軌，發生重大死傷事故，今（6）日救援工作進入第5天，目前卡在隧道的第六節車廂，已經在凌晨被拖出，由於受損狀況嚴重，只能暫時置放在隧道口外。台鐵花蓮運務段長吳金添表示，現階段首要的目標，是先把第七車廂移出。
吳金添說，第六節車廂在凌晨12點移出隧道外，1點30分左右吊掛到路線旁暫放，由於第六車的兩個轉向架脫落、變形，無法用之前的方式以副軌來脫離現場，所以只能暫放，等到轉向架送過來，組裝上去後，會嘗試利用軌道來拖離，這部分會等到第七車、第八車處理完後，才會接續處理第六車的後續拖離工作。
吳金添指出，「今天的重點就是把第七車拉出來」，但是因為昨天作業時，捲揚機損壞嚴重，今天會更新機器，以利第七車順利拉出；而第八車由於受損嚴重，車體支離破碎，如果整節車廂可以直接拉出來，就會拉出來，如果不行就以「就地肢解」後，再執行拖離作業；原本第八車預計從南段逐步移出隧道，不過根據搶修單位評估後，因為車廂位置距離南隧道口超過兩公里，距離北隧道口只有一百多米，目前改以從北端出口移出為主。
吳金添表示，第七車的移出與第八車的肢解作業會同步進行，期待今天能拖離第七車，晚上第八車也能順利處理完畢。