在野黨逼宮蘇貞昌 鄭文燦：不是每件事都要院長下台
記者劉育辰／台北報導
2021-04-06 10:13:53
台鐵太魯閣號408車次在2日發生脫軌事故，國民黨昨日召開記者會，要求行政院院長蘇貞昌和交通部部長林佳龍一起下台為這次事件負起政治責任。桃園市市長鄭文燦今（6）日接受電台專訪時也為蘇貞昌、林佳龍緩頰表示，他能體會林佳龍的心情，會支持林佳龍做的決定，但也說不是每發生一件事都要內閣改組、要行政院長下台，否則這樣院長會很難做。
鄭文燦表示，每件事到頭來，內閣都要負起最終責任，這是責任政治，只是這次事故「要在哪個層次來解決」，民進黨會對社會有交代，但也不是每發生一件事就要內閣改組，或者就要院長下台，若依這個邏輯「這個院長很難做」；人民有不滿、產生信心危機、感到憤怒，他完全了解，也因為如此，民進黨要嚴肅面對這次民眾對台鐵的信任危機，不過這個信任危機是否等同於對內閣、對蘇貞昌的信任危機是完全兩件事。
鄭文燦也提到，他能體會林佳龍的心情，會支持林佳龍做的決定。台鐵近年來的改革做得比過去還多，包含買新車廂、改善營運等等，改革雖然還不夠，但也不能因為意外，就抹煞過去的改革都是沒價值的，林佳龍也是利用各種方法，希望讓台鐵更好；不過台鐵最高時期，票價收入的93％都在付薪水跟退休金，買車、買軌道都靠政府，自然沒有能力改善營運情況，未來民進黨的目標，就是要將台鐵這個百年老店好好改革，這比部長去留重要。
至於外界將林佳龍「越級向總統蔡英文請辭」又與民進黨派系之爭扯上關係，鄭文燦反駁說道，這樣的說法見仁見智，雖然交通部長上級主管機關是行政院，但政務官宣誓是在總統府；不需要考慮派系問題，做不好哪一個派系都一樣，人在一起就有派系，但執政不需要考慮派系問題，該有的承擔要承擔，面對困難，解決問題。