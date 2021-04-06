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太魯閣號出軌釀50死　賴香伶哽咽：台鐵出事只會推給包商

記者呂炯昌／台北報導

2021-04-06 13:02:34｜2021-04-06 14:11:52

▲台鐵408車次太魯閣號出軌釀50死，民眾黨立委賴香伶哽咽痛批，台鐵出事只會推給包商。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.06）
▲台鐵408車次太魯閣號出軌釀50死，民眾黨立委賴香伶哽咽痛批，台鐵出事只會推給包商。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.06）
台鐵408車次太魯閣列車2日在花蓮縣秀林鄉「清水隧道」撞上滑落邊坡的工程車，造成列車出軌，50人罹難，超過200人受傷。營造公司負責人李義祥遭到收押禁見，台灣民眾黨立院黨團今（6）日舉行記者會，痛批發包與管理稽核的鐵路局責無旁貸，不該把責任都推給包商。

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記者會一開始，民眾黨5位立委先為罹難者默哀。民眾黨團總召邱臣遠表示，事發第一時間台鐵內部就傳出訊息，要把責任推給包商與承包單位，以降低對台鐵的負評，網路上也開始帶風向，說太魯閣號50死事故不是台鐵的錯，「如果不是台鐵的責任，那是誰的責任？」50個家庭的破碎，國家應該要負責。

2018年普悠瑪翻覆18死事故發生後，蔡英文總統當時承諾說台鐵會更大刀闊斧改革，但是2年之後發生傷亡更慘重的太魯閣號出軌意外，這是國人無法接受。邱臣遠痛批，如果行的安全都無法確保，那國人還能相信政府什麼？邱臣遠表示，民眾黨團將成立「台鐵改革監督小組」，由他擔任召集人。

民眾黨副總召高虹安質疑李義祥不良的違法紀錄那麼多，為何還能屢屢得標台鐵的工程？高虹安也質疑，設計監造單位聯合大地、專案管理單位中棪工程，有做到管理職責嗎？高虹安指出，有曾擔任工程品管人員的網友在PTT撰文指出，由於政府評鑑流於形式、中小型維修工程案利潤低，業界管理能力和安全紀錄好的營造廠都不太會投標這類小工程案，所以大量工程流標後，為了發包又會放寬審核標準，導致承包廠商品質參差不齊。高虹安要求台鐵必須對10年內有不良紀錄廠商，務必做盤點與徹查。

面對事故嚴重死傷，民眾黨立委賴香伶質疑台鐵職安室、工務段過去有去事發工地看過嗎？勞檢處有去檢查過？台鐵每次出事不是工人就是乘客死掉，她哽咽指出，在台鐵的「鐵路沿線施工安全標準」中，竟明定若發生行車安全事故概由施工承商負全責，「這個負全責就是就通訊群組上所說，全賴給承商吧」，這種態度令人寒心。賴香伶呼籲，監督台鐵各政黨要一起來。

民眾黨幹事長蔡壁如表示，在台鐵工作的朋友告訴她「每次台鐵發生事件就是台鐵幫派化，每次局長或處長換人就是一人得道，雞犬升天，只問黨派、不管專業，甚至外行領導內行，事故發生還有分配責任額，檢討都只是另行工作！」民眾黨團在今日立院院會中臨時提案，交通部一個月內提改善計畫，包括台鐵包商評鑑流程紀錄與檢討等。

民眾黨立委張其祿表示，國賠法第3條，國家要負責任，台鐵不該把責任都推給包商卸責。台鐵每天一開門就賠400萬，每一年賠20~30億，工程都用最低標發包出去，台鐵不打掉重練不行，應該儘速車路分離、營運管理分離。台鐵能不能公司化、民營化，其實取決總統府與行政院的決心。

▲台鐵太魯閣意外50死，台灣民眾黨團為罹難者默哀。(圖／記者呂炯昌攝，2021.04.06)
▲台鐵太魯閣號出軌意外50死，台灣民眾黨團為罹難者默哀。(圖／記者呂炯昌攝，2021.04.06)
▲太魯閣事故。（圖/記者林柏年攝）
▲太魯閣列車出軌事故，台鐵將列車拖離現場以利蒐證。（圖/記者林柏年攝）
 

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太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
0%100%
2021-04-06-2021-04-12

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
65.79%34.21%
2021-03-31-2021-04-06
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