太魯閣號出軌釀50死　賴香伶哽咽：台鐵出事只會推給包商

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2018年普悠瑪翻覆18死事故發生後，蔡英文總統當時承諾說台鐵會更大刀闊斧改革，但是2年之後發生傷亡更慘重的太魯閣號出軌意外，這是國人無法接受。邱臣遠痛批，如果行的安全都無法確保，那國人還能相信政府什麼？邱臣遠表示，民眾黨團將成立「台鐵改革監督小組」，由他擔任召集人。
民眾黨副總召高虹安質疑李義祥不良的違法紀錄那麼多，為何還能屢屢得標台鐵的工程？高虹安也質疑，設計監造單位聯合大地、專案管理單位中棪工程，有做到管理職責嗎？高虹安指出，有曾擔任工程品管人員的網友在PTT撰文指出，由於政府評鑑流於形式、中小型維修工程案利潤低，業界管理能力和安全紀錄好的營造廠都不太會投標這類小工程案，所以大量工程流標後，為了發包又會放寬審核標準，導致承包廠商品質參差不齊。高虹安要求台鐵必須對10年內有不良紀錄廠商，務必做盤點與徹查。
面對事故嚴重死傷，民眾黨立委賴香伶質疑台鐵職安室、工務段過去有去事發工地看過嗎？勞檢處有去檢查過？台鐵每次出事不是工人就是乘客死掉，她哽咽指出，在台鐵的「鐵路沿線施工安全標準」中，竟明定若發生行車安全事故概由施工承商負全責，「這個負全責就是就通訊群組上所說，全賴給承商吧」，這種態度令人寒心。賴香伶呼籲，監督台鐵各政黨要一起來。
民眾黨幹事長蔡壁如表示，在台鐵工作的朋友告訴她「每次台鐵發生事件就是台鐵幫派化，每次局長或處長換人就是一人得道，雞犬升天，只問黨派、不管專業，甚至外行領導內行，事故發生還有分配責任額，檢討都只是另行工作！」民眾黨團在今日立院院會中臨時提案，交通部一個月內提改善計畫，包括台鐵包商評鑑流程紀錄與檢討等。
民眾黨立委張其祿表示，國賠法第3條，國家要負責任，台鐵不該把責任都推給包商卸責。台鐵每天一開門就賠400萬，每一年賠20~30億，工程都用最低標發包出去，台鐵不打掉重練不行，應該儘速車路分離、營運管理分離。台鐵能不能公司化、民營化，其實取決總統府與行政院的決心。