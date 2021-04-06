梁靜茹無預警曝喜訊！曬4張照片藏含義

去年12月26、27日，梁靜茹在台北小巨蛋舉辦「

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梁靜茹透露，已經不記得多久沒來高雄了：「很多很多年前專輯宣傳有來辦過簽唱會、上電台，上一張專輯沒有來，很想念這裡的熱情。」多年沒來，高雄很多地方不一樣了，例如日前她在IG發了一張在光榮碼頭的照片，背景是預計在7月正式開幕的高雄流行音樂中心，流線造型的建築令她印象深刻：「這就是以前沒有的啊！」也因為這張照片，竟有敏銳的粉絲開始猜測她是不是要在高雄演出了。

▲梁靜茹將在高雄巨蛋開唱。（圖／超級圓頂提供）

在4月1日愚人節當天，她於社群和粉絲玩起小遊戲，曬了4張照片讓大家猜猜

▲梁靜茹在臉書上貼出4張照片，預告將在高雄巨蛋舉辦演唱會。（圖／翻攝梁靜茹臉書）

「202020 當我們談論愛情 - 梁靜茹世界巡迴演唱會 - 高雄站」將於6月12日晚上6點於高雄巨蛋開演，門票於4月18日早上11：28 在KKTIX網站正式開賣，票價、座位圖等更多資訊請留意主辦單位圓頂文化發布的官方訊息。