梁靜茹無預警曝喜訊！曬4張照片藏含義
記者吳雨婕/綜合報導
2021-04-06 11:13:54
去年12月26、27日，梁靜茹在台北小巨蛋舉辦「202020當我們談論愛情」世界巡迴演唱會，許多粉絲在臉書詢問什麼時候能來高雄，今（6）主辦單位超級圓頂終於宣布好消息，梁靜茹將於6月12日在高雄巨蛋開唱。
梁靜茹透露，已經不記得多久沒來高雄了：「很多很多年前專輯宣傳有來辦過簽唱會、上電台，上一張專輯沒有來，很想念這裡的熱情。」多年沒來，高雄很多地方不一樣了，例如日前她在IG發了一張在光榮碼頭的照片，背景是預計在7月正式開幕的高雄流行音樂中心，流線造型的建築令她印象深刻：「這就是以前沒有的啊！」也因為這張照片，竟有敏銳的粉絲開始猜測她是不是要在高雄演出了。
在4月1日愚人節當天，她於社群和粉絲玩起小遊戲，曬了4張照片讓大家猜猜其中含義，很快就有聰明的網友猜出是「高（糕）雄（熊）巨（苣）蛋」，為了拍這幾張錯位照片，她和工作人員吃盡苦頭，其中一張她靠著蛋的照片，她必須Hold住核心往後躺，讓趴在地上的攝影師捕捉最正確的角度，拍到她差點尖叫：「腹肌都出來了！」
「202020 當我們談論愛情 - 梁靜茹世界巡迴演唱會 - 高雄站」將於6月12日晚上6點於高雄巨蛋開演，門票於4月18日早上11：28 在KKTIX網站正式開賣，票價、座位圖等更多資訊請留意主辦單位圓頂文化發布的官方訊息。