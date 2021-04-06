太魯閣號駕駛殉職　林佳龍爭取頒冒險犯難最高撫卹

（中央社記者汪淑芬台北6日電）台鐵408次太魯閣號事故，駕駛袁淳修及助理駕駛江沛峰殉職，交通部長林佳龍將為2名駕駛向行政院爭取頒發冒險犯難最高撫卹與榮譽。





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袁淳修遺體今天將在花蓮火化，並由台鐵在中午開專列火車送回袁淳修的家鄉台中，林佳龍上午到花蓮殯儀館袁淳修靈前上香。





交通部幕僚轉述，林佳龍在靈前跟袁淳修說，「你的執勤任務已經完成，我們用專列載你回台中，你堅守崗位、照顧乘客，到最後一刻緊急煞車鳴笛，要減少這次事故的傷害，而你自己卻犧牲了。從現在看到的調查資料，知道你是因公殉職，我們會爭取行政院頒發冒險犯難最高撫卹與榮譽」。





幕僚說，林佳龍還哽咽向袁淳修說，「後學（指林佳龍自身）也是一貫道道親，林前人也全力支持救災工作，你爸爸媽媽為道場奉獻，後續的日子大家也會互相照顧。願你一路好走，我們尊敬你的專業，用專列送你回家，你的任務已經完成，我們會陪你的家人，互相照顧，請你放心」。





交通部說，台鐵列車都是有去有回才算是一次完整任務，這次袁淳修因公殉職而無法回，台鐵用專列載他回去，象徵回程任務結束。





交通部說，同樣殉職的江沛峰上午移靈教堂，林佳龍也參加彌撒，並尊重其宗教與家屬意願，由神父陪同開車送回。（編輯：張銘坤）1100406



