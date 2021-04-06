手指芭蕾舞「指尖上的幸福人生」 引領觀眾回望生命美好
記者金武鳯/台中報導
2021-04-06 11:36:29
由比利時鬼才導演賈柯．凡．多梅爾與編舞家妻子蜜雪兒．安．德梅，聯手創作的《指尖上的幸福人生》，將於4月9日至11日在臺中國家歌劇院演出。這齣結合兩人擅長的電影和舞蹈領域，轉化為手指芭蕾與即時影像拍攝的劇場作品， 邀請金馬影帝莫子儀擔任華語版配音。歌劇院藝術總監邱瑗讚稱，這是個充滿魔力的劇場創作，絕對動人心弦。
比利時鬼才導演多梅爾，曾以電影《托托小英雄》、《死期大公開》等作品風靡全球。2011那年，他和妻子的實驗遊戲，嘗試用微型舞蹈結合影像拍攝，以手指當做舞者，創造了「吻與淚」作品，更在世界巡回演出300多場，觀賞人數超過18萬人。2015年原班人馬再次合作，創作《指尖上的幸福人生》，以7個幽默帶著傻氣的死亡故事，引領觀眾回望生命美好。
邱瑗表示，在這個創作團隊打造的「奈米舞蹈」中，舞台中央即是影片拍攝現場，「手指首席舞者」在迷你佈景間展開一段段精彩舞蹈，觀眾將會同步看到舞台上方投影幕的即時拍攝影片和製作現場。多梅爾和德梅描述「攝影機拍出觀眾看不到的細節，觀眾也能看到攝影機沒有捕捉到的『幕後花絮』」，將是前所未有的觀賞經驗。莫子儀也讚嘆舞者只用兩隻手指頭跳舞，卻彷彿和真人一樣擁有表情，透過現場攝影展現了如同魔術般的劇場世界。
《指尖上的幸福人生》以比利時式的黑色幽默，戲謔敘說各種死因荒誕的人生故事，描繪出生命中無可抹滅的幸福時刻，詼諧逗趣而情感細膩，靈巧的手指舞動無語言的肢體語彙，搭配充滿詩意的旁白，為作品加深豐富層次。創作團隊首度在臺灣演出，除了帶來英語版本，也特別製作華語版本，期待以不同的韻味與情感，更加貼近臺灣觀眾。