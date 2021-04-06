林佳龍先搶救後請辭 陳其邁：肯定他負責任的態度
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-06 11:41:44
408次太魯閣列車4月2日發生出軌事件，交通部長林佳龍強調會承擔一切政治責任，在搶救的工作暫告一段落之際，不戀棧職位、負起完全責任，辭去交通部長一職，國民黨台北市議員徐巧芯則抨擊林佳龍是最大尾的蟑螂，早該下台，高雄市長陳其邁今（6）日則表示，他對林佳龍部長負責任的態度表示肯定。
針對408次太魯閣列車出軌，造成50死216人就醫，舉國悲痛，高雄市長陳其邁也捐出一個月薪資到衛福部捐款專戶，希望能盡一份心力，幫助受難者及家屬度過難關，面對這次台鐵的嚴重事故，交通部長林佳龍4月4日則在臉書發文表示，「辭職是最基本的負責，我留下的日子不是戀棧，而是求能善後」，並表示「會堅守崗位做好善後工作，在搶救的工作暫告一段落之際，不戀棧職位、負起完全責任，辭去交通部長一職」、「此刻，佳龍仍會全力協助搶救、搶修、撫卹、疏運及配合調查」。
高雄市長陳其邁今日市政會議後受訪指出，現階段還是在整個罹難家屬的慰問，以及醫護的相關工作，這些還是最優先的項目，怎麼樣讓家屬能夠獲得妥善的照顧，包括生活和其他各方面的輔導跟救助，這個才是最重要的事情，另外，也會有一些轉院，還有傷者的照顧工作，林佳龍部長在災後，包括整個搜救、救護的工作等，「我肯定佳龍部長負責任的態度」。