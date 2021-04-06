第一金控正新瑪吉斯盃報名起跑　高額獎金等你來挑戰

「全臺獎金最高網球賽 現場好禮大放送」





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國內規模最大、總獎金最高的「第一金控正新瑪吉斯盃」全國網球團體錦標賽將於5月21日至23日在彰化員林運動公園火熱開戰，在第一金控及正新橡膠公司長期支持贊助下，賽事已邁入第12屆，今年總獎金上看新臺幣44.4萬元。





「第一金控正新瑪吉斯盃」為全國網壇最具指標性的網球賽事，參賽選手橫跨各年齡層，包含青少年組（12、14、16歲組排名賽）、大專乙組、公開組及壯年組等，預計將有上千位網球好手齊聚一堂，角逐冠軍頭銜。





今年賽事特別邀請「亞運金牌」易楚寰與有「網球界謝霆鋒」封號的蘇鈺翔擔任代言人。易楚寰的雙打世界排名最高曾來到109位，還多次披上國家隊戰袍，2010年代表我國出征廣州亞運，並拿下男團金牌殊榮。易楚寰在前年也曾參加第一金控正新瑪吉斯盃，並率領斗六小博士完成公開組連霸任務。蘇鈺翔曾在2010年獲得全國青少年網球排名錦標賽冠軍、2014年拿下亞大區世界青少年網球錦標賽冠軍，去年遇疫情關係無法出國參賽，因個人興趣參加歌唱節目，並榮獲總決賽季軍佳績。易楚寰與蘇鈺翔將在5月22日開幕典禮後進行球星表演賽，兩位好手勢必帶來一場精采的「跨世代對決」。





▲「網球界謝霆鋒」蘇鈺翔首度擔任賽事代言人。（圖／蘇鈺翔提供）

「第一金控及正新橡膠落實企業社會責任 長年支持台灣體壇」





第一金控ESG（環境、社會、治理）表現深受國內外高度肯定，連續3年入選DJSI道瓊永續性指數最高等級「世界指數」成分股，兩度獲MSCI「全球標準指數」(MSCI ACWI Index)成分股ESG Ratings銀行業AA評級，為臺灣銀行業最佳成績。子公司第一銀行長期支持臺灣體育運動發展，除成立男子桌球隊推廣桌球運動，每年更投入大量經費舉辦及贊助各類體育賽事，自2019年起，連續2年榮獲教育部體育署肯定，獲頒體育推手獎「贊助類金質獎」及「長期贊助獎」雙獎殊榮。





國際輪胎市場享譽盛名的MAXXIS瑪吉斯輪胎，不僅連續數年蟬聯「臺灣前20大國際品牌」，根據美國Tire Business雜誌所公布之2020年全球輪胎銷售排行資料，瑪吉斯輪胎位居世界前十，亦是臺灣輪胎品牌之最。瑪吉斯輪胎長年力挺運動賽事，除持續贊助NBA、MLB等國外賽事外，更大力支持臺灣各項運動，包含網球、桌球與羽球等各級賽事，運動贊助結合瑪吉斯的品牌精神，讓正新瑪吉斯躋身國際一線品牌。





▲第一金控正新瑪吉斯盃，即日起開放報名至4/28。（圖／海碩整合行銷提供）

第一金控及正新橡膠公司落實企業社會責任不遺餘力，並投入資源在臺灣體壇，培養體育選手、舉辦及贊助各類盃賽，讓臺灣的體育環境持續正向發展。第12屆「第一金控正新瑪吉斯盃」全國網球團體錦標賽已正式開放報名，詳細報名資訊請上中華民國網球協會官方網站查詢：http://www.tennis.org.tw/web/event_information.asp?msg_id=6690&s=5



