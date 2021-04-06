NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

台灣自滿防疫成果令人擔心！外媒：應正視中國威脅迫近

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-06 12:06:26｜2021-04-06 12:16:51

國軍
▲美國學術期刊《外交政策》評論，雖然台灣為防疫成果感到驕傲非常合理，但不可以過度自滿，必須要正視迫在眉睫的問題。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
新冠肺炎（COVID-19）疫情至今持續在全世界各地蔓延，台灣過去一年的防疫措施和成果備受國際社會肯定，但外媒駐台記者認為，台灣政府不應沈溺於防疫成功的自滿中，更要處理近在眼前的中國威脅等國防、經濟議題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
駐台記者希爾頓（Hilton Yip）昨（5）日於美國學術期刊《外交政策》（Foreign Policy）發表文章「台灣疫情上的成功是令人擔憂的自滿」指出，在全球飽受疫情所苦的情況下，台灣還能夠維持正常生活、與帛琉合作「旅遊泡泡」；同時，去年經濟成長率為2.8%。今年上看4%，確實非常了不起。

即使地理上非常鄰近中國，台灣政府優秀的決策讓境內確診病例至今累計不到1100例、僅10死，台灣人確實有理由感到驕傲，甚至有些自滿。但是安逸的生活讓大家忽略疫情之外的重要議題，例如最明顯的：中國日益增長的軍事威脅。

中國近幾年不斷擴張海軍，增加登陸艇、航母，並在台灣周遭頻繁進行軍演。早前美國印太司令提名人阿基里諾（John Aquilino）就呼應現任印太司令戴維森（Phillip Davidson）的看法：中國將在未來6年內中國入侵台灣，警告實際上問題可能比大多數人想得更加緊迫。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲美國印太司令提名人阿基里諾（John Aquilino）警告，中國入侵台灣的危機比想像中更加迫切。（圖／美聯社／達志影像）
美國與日本近期對台灣議題表達關切，外交部長吳釗燮也尋求國際盟友，例如澳洲等國的支持；然而台灣內部看起卻沒有危機意識。最近F-5戰機擦撞、F-16失聯等意外彰顯了這些問題，台灣方面宣布，共機進入防空識別區（ADIZ）將不再出動空軍改用導彈系統追蹤。

希爾頓（Hilton Yip）指出，雖然美國近幾年批准幾個重要的對台軍售，同時，台灣大眾與許多美國政治人物都期望當中國犯台時，美軍會提供援助。然而，如果台灣必須要展現捍衛自由的決心，華盛頓才有可能真的伸出援手。

目前台灣國防實力，與中國存在很大的差距，包括在戰艦、飛機、潛艇、士兵的數量上。台灣必須要加強大眾的國防知識，待到衝突發生的那一天，民眾必須有能力支援台軍、抵抗外敵。但現在台灣政府不願意拉長兵役時間，相比韓國、新加坡20個月的役期，4個月明顯不足。此外，台灣國防部宣布2022年改革後備教召，但涉及的人數僅是全體77萬人中的3千人。

▲一名網友在PTT提問「當兵吃過最好吃的是什麼啊？」結果許多過來人都秒選「炸物」。（示意圖／翻攝臉書）
▲《外交政策》評論指，台灣不僅役期短，民眾當志願役的意願也普遍很低，大眾甚至不想為捍衛台灣付出，令人擔心。（示意圖／翻攝臉書）
除了軍事威脅，台灣的經濟過度仰賴中國也是個問題。早前中國以檢驗不合格為由禁止進口台灣鳳梨，引起軒然大波，雖然最後台灣民眾力挺果農，澳洲和日本也下了訂單，但事件凸顯台灣95%的鳳梨仰賴中國（含香港）市場的危險性，根據2019年的統計中國（含香港）的進口額佔整體貿易額的30%以上。

台灣去年經濟因為半導體需求大增表現出色，台積電（TSMC）就佔全球代工廠總值逾50%，汽車晶片短缺更凸顯台灣在產業鏈上的重要角色。但《外交政策》指出，有鑒於台海局勢緊張，美國、日本都意識到必須建立新的供應鏈，以免過度依賴台灣。英特爾（Intel）最近宣布將在美國建立2的晶片工廠和代工部門，勢必會與台積電一同競爭。

《外交政策》評論，在防疫成果出色的同時，台灣也必須有危機意識，避免經濟過度依賴中國，推動產業多元化，還有改善水電供應、人才與勞力短缺等問題。台灣在處理新冠疫情上值得稱讚，但政府不能沈溺在這個成功之中。

▲（圖／翻攝自《外交政策》）
▲《外交政策》評論，台灣防疫成果出色值得驕傲，但也不能夠沈溺於喜悅之中忽略迫在眉睫的危機。（圖／翻攝自《外交政策》）
 

關鍵字

NOW民調中心

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
您認為此次太魯閣號事故，最大肇事原因為何？

您認為此次太魯閣號事故，最大肇事原因為何？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
65%35%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀