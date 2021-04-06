台灣自滿防疫成果令人擔心！外媒：應正視中國威脅迫近

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即使地理上非常鄰近中國，台灣政府優秀的決策讓境內確診病例至今累計不到1100例、僅10死，台灣人確實有理由感到驕傲，甚至有些自滿。但是安逸的生活讓大家忽略疫情之外的重要議題，例如最明顯的：中國日益增長的軍事威脅。
中國近幾年不斷擴張海軍，增加登陸艇、航母，並在台灣周遭頻繁進行軍演。早前美國印太司令提名人阿基里諾（John Aquilino）就呼應現任印太司令戴維森（Phillip Davidson）的看法：中國將在未來6年內中國入侵台灣，警告實際上問題可能比大多數人想得更加緊迫。
美國與日本近期對台灣議題表達關切，外交部長吳釗燮也尋求國際盟友，例如澳洲等國的支持；然而台灣內部看起卻沒有危機意識。最近F-5戰機擦撞、F-16失聯等意外彰顯了這些問題，台灣方面宣布，共機進入防空識別區（ADIZ）將不再出動空軍改用導彈系統追蹤。
希爾頓（Hilton Yip）指出，雖然美國近幾年批准幾個重要的對台軍售，同時，台灣大眾與許多美國政治人物都期望當中國犯台時，美軍會提供援助。然而，如果台灣必須要展現捍衛自由的決心，華盛頓才有可能真的伸出援手。
目前台灣國防實力，與中國存在很大的差距，包括在戰艦、飛機、潛艇、士兵的數量上。台灣必須要加強大眾的國防知識，待到衝突發生的那一天，民眾必須有能力支援台軍、抵抗外敵。但現在台灣政府不願意拉長兵役時間，相比韓國、新加坡20個月的役期，4個月明顯不足。此外，台灣國防部宣布2022年改革後備教召，但涉及的人數僅是全體77萬人中的3千人。
除了軍事威脅，台灣的經濟過度仰賴中國也是個問題。早前中國以檢驗不合格為由禁止進口台灣鳳梨，引起軒然大波，雖然最後台灣民眾力挺果農，澳洲和日本也下了訂單，但事件凸顯台灣95%的鳳梨仰賴中國（含香港）市場的危險性，根據2019年的統計中國（含香港）的進口額佔整體貿易額的30%以上。
台灣去年經濟因為半導體需求大增表現出色，台積電（TSMC）就佔全球代工廠總值逾50%，汽車晶片短缺更凸顯台灣在產業鏈上的重要角色。但《外交政策》指出，有鑒於台海局勢緊張，美國、日本都意識到必須建立新的供應鏈，以免過度依賴台灣。英特爾（Intel）最近宣布將在美國建立2的晶片工廠和代工部門，勢必會與台積電一同競爭。
《外交政策》評論，在防疫成果出色的同時，台灣也必須有危機意識，避免經濟過度依賴中國，推動產業多元化，還有改善水電供應、人才與勞力短缺等問題。台灣在處理新冠疫情上值得稱讚，但政府不能沈溺在這個成功之中。