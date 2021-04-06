青奧國手也參與！Red Bull BC One 台灣大賽

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睽違3年，台灣再次舉辦海選，4月24日將在松菸舉辦Red Bull BC One Taiwan Cypher；而上屆台灣決賽於2018年在象徵街舞文化起源的西門町舉辦，當時集結來自台灣各地的約莫200多名箇中好手參戰，吸引超過650位觀眾親臨現場觀賽，而最終由來自TC舞團，舞齡9年的Willy Roc脫穎而出奪下台灣冠軍，代表台灣在瑞士出戰。今年 Red Bull BC One Taiwan Cypher 隆重回歸，相信許多B-Boys和B-Girls都已摩拳擦掌、蓄勢待發，自4/6起開放各方好手報名參賽>
此外，值得令人注目的是，今年台灣的4名種子選手：Fusheng、Soar、Stitch、Yoga來勢洶洶，其中不僅有即將前進巴黎奧運的青奧選手，更有代表台灣參與國際賽事的頂尖好手，想必將帶給觀眾最精彩難忘的感官衝擊；而當晚成功晉級的台灣冠軍將代表台灣出戰於波蘭舉辦的世界決賽，與全球頂尖BC One王者們正面交鋒。
Red Bull BC One為一對一Battle最高殿堂，自2004年於瑞士比爾（Biel）誕生，舉辦至今已累計超過上萬名B-Boys和B-Girls報名參加，且已於全球各大城市舉辦了17場世界總決賽；2021年Red Bull BC One將在全球30個國家/地區舉辦了60場預選賽，並宣布第18屆將於11月5日至6日前往波蘭格但斯克城市舉辦世界總決賽，集結各國頂尖選手躋身世界舞台爭奪冠軍。
回顧去年的Red Bull BC One世界總決賽，誕生了歷史上最年輕的冠軍，來自日本的B-Boy Shigekix；而來自俄羅斯的Kastet則為歷史上第一個衛冕兩屆冠軍的B-Girl，並於近期加入了Red Bull BC One All Stars。本次的世界總決賽將在Red Bull TV和Red Bull BC One頻道上播放。活動將首次分兩天進行，以確保來自世界各地精銳16名B-Boys和B-Girls的精彩對決，可以完整呈現給全球觀眾。