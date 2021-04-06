棒球／牡羊座的默契　王建民、黃子佼跨界談攝影笑翻全場

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黃子佼對於王建民喜愛攝影頗有興趣，「球場上是分秒必爭，很吵雜的，不過攝影卻是需要等待、很寧靜的，感覺是很有反差的，對嗎?」王建民則說，其實站在投手丘上面對打者，蠻孤獨的，只能自己想辦法面對打者；拍照的時候，雖然也是一個人，卻可以慢慢拍，慢慢想，思考要用什麼角度去拍，拍照時自己
一個人是非常紓壓的。平常總是站在舞台上，總是被群眾包圍，黃子佼也認為，每個人都應該留一點獨處的時間給自己，跟自己交心，寧靜一下，去享受那樣的時光。
談到相同攝影興趣時，兩人侃侃而談，黃子佼與王建民雖然說話速度不同，卻讓現場對談氣氛時快時慢，黃子佼幽默風趣的「變化球」，對上王建民簡單的「直球」，讓現場產生不少笑果。例如，王建民起初是因為記錄孩子生活才開始拍照，現在越拍越多風景照片，黃子佼開玩笑地說﹔「是不是小孩拍膩了?」
有多次策展經驗，並舉辦個人攝影展的黃子佼，好奇詢問建仔平時如何整理拍攝的照片，王建民誠實的說「自己其實對於3C並不拿手，照片只是從記憶卡裡轉存在電腦裡。」黃子佼笑說，41歲還很年輕，趕快去學，不要那麼懶，這樣才有第二次、第三次的攝影展。
在專業領域表現突出，談到一路走來，如何讓自己保持初衷與熱情，讓自己堅持下去，王建民說﹔「當你心裡面有一個目標，定下來之後，努力地去實現它，朝著目標邁進，就是保持熱情的方式。」黃子佼則認為，對於人生每一件事情其實問心無愧、心安理得就可以了，希望大家都能找到一件真心熱愛的事，並且持續努力的去做。
講座尾聲開放球迷問答，有一位從美國紐約回來的王建民粉絲分享，他在王建民攝影展台南場發現超隱密彩蛋，有一張王建民跟家人的合照藏在林百貨2樓牆面，他希望跟更多粉絲分享這個小秘密，也好奇這個巧思背後的原因。王建民笑著說，這張照片是他難得在球場更衣室跟小孩的自拍，也是本次攝影展中唯一一張使用手機拍攝的照片，是他特別替觀展球迷準備的驚喜。
BE HEROES Wang's Life王建民攝影展持續於台北Olympus Plaza Taipei、台南林百貨展出，歡迎大家踴躍到現場觀展，發現更多不一樣的王建民，一同走進王牌眼中的視界，體會王建民開心過每一天的生活哲學。