藍成立調閱小組遭否決 江啟臣：駕駛的媽媽擔心被甩鍋
記者吳承翰／台北報導
2021-04-06 12:24:31｜2021-04-06 12:35:18
台鐵發生太魯閣號出軌意外，舉國哀悼、搶救之際，立法院國民黨團今（6）日上午也在院會提出臨時提案，要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、台鐵代理局長祁文中應下台負責，並成立調閱小組，但在院會表決中，遭到民進黨以多數否決。國民黨團隨即到議場外開記者會，黨主席江啟臣表示，事發後他跟台中市長盧秀燕一起去駕駛袁淳修家探望，袁母很擔心袁為了此事件殉職，後續還會被政府甩鍋，這個心理上的痛袁家承受不起。
江啟臣說，他跟盧秀燕探望袁家時，袁母非常堅強，並沒有顯露出太多難過的情緒，只希望兒子走的時候身上沒有痛，但袁母非常擔心，在袁殉職後，會成為政府卸責、甩鍋的對象。因此國民黨團認為，當發生大事時，成立調閱小組才能釐清真相，讓該負責任的人負責。
江啟臣痛批，現在政府面對執政失能，熟練到有完美卸責的SOP，當發生重大傷亡時，第一步就是先去靈堂致意，接著網軍介入，開始模糊焦點、帶風向，等到社會關注度開始下降之後，就卸責、推給基層。江啟臣問「蔡政府執政5、6年，重大事故死了200多人，哪位部長、院長為此負責下台？」
江啟臣拿出2018年，台鐵因普悠瑪翻車做的總體檢報告，上面列了144項缺失，其中兩項跟這次有關，但報告做出來之後，蘇貞昌遲遲不核定，現在蘇貞昌、林佳龍都說他們還有很多事要做、不能走，江怒批，如果蘇貞昌願意在事發前多做兩件事，意外就不會發生。
國民黨團總召費鴻泰則批評民進黨立委，至今仍在包庇行政官員，國民黨的訴求非常簡單，要蘇貞昌下台、林佳龍移送監察院調查。