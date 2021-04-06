工程造成民宅地層下陷　高市水利局：已談好相關賠償

高雄市水利局進行美濃湖排水瓶頸段橋梁改建工程，市府結合中央經費，總共投入6.3億元經費改善美濃湖排水等淹水問題，高雄市長陳其邁昨（5）日也前往視察工程進度，但因工程造成鄰近5戶民宅發生地層下陷等問題，陳其邁表示希望在汛期前儘快完成相關作業，水利局長蔡長展今日指出，目前住戶都已安置，

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水利局指出，美濃湖下游接美濃湖排水，每逢颱風、豪大雨常造成美濃湖周遭淹水，特別是下游永安橋曾發生嚴重淹水災情，市府於今年1月起執行永安橋改建工程，抬升橋面及河道拓寬至20公尺寬，預計今年10月完工；高雄市長陳其邁也指示水利局，趁雨季尚未到來，加快落實清淤進度。

針對5戶民宅因工程造成地層下陷的情形，水利局長蔡長展指出