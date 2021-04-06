中火重啟燃煤3號機組 中市府重罰不寬貸
記者柳榮俊/台中報導
2021-04-06 12:30:25
全國供電目前充裕呈「綠燈」等級且未有緊急重大需求的情況下，台電公司昨（5）晚逕自啟動原遭廢止操作許可證的台中火力發電廠3號燃煤機組，台中市政府環保局副局長商文麟隨即率隊前往現場稽查，發現該機組鍋爐已用柴油燃燒點火預熱、爐溫超過攝氏280度，環保局表示，台電違法重啟依法可處10萬元以上2,000萬元以下罰鍰，市府將持續稽查，若台電進一步違法燃煤發電，將依法重罰、絕不寬貸。
環保局表示，中火燃煤3號機組於108年因生煤超量使用，環保局依法自去年1月1日起廢止操作許可證後，停機未運轉超過1年3個月，今年春節前有消息指出台電企圖重啟中火3號機組，環保局密集監控中火各機組運作情形，昨晚發現中火煙道自動監測連線系統雖仍標示暫停運轉，但部分空氣污染物測值有持續攀升情形，疑似重啟中火燃煤3號機組，隨即晚間9時許，環保局副局長帶隊前往中火現場稽查，發現3號機組確實已以柴油燃燒點火預熱，爐溫已超過攝氏280度。
環保局說明，廢止3號機組操作許可證的處分，環保署雖曾來文表示撤銷，但依「地方制度法」第75條及「行政院環境保護署組織條例」第3條相關規定，欲撤銷直轄市政府的行政處分，應報請行政院由行政院撤銷，環保署卻逕自發函撤銷，此舉侵害權力分立及地方自治權，屬於無效行政處分，因此台電3號機組仍屬許可證遭廢止狀態，且台電公司曾來文確認上開處分的有效性，並經環保局函復如有操作需要應依法重新申請，並取得操作許可證後才可操作，台電公司至今未重新提出許可申請。
市府指出，針對環保署撤銷處分的有效性，目前相關司法訴訟仍由法院審理中，尚無定論，且依據台電公司近幾日的尖峰備轉容量率公開資料，全國供電呈充裕綠燈等級，系統供電餘裕充足，台電公司此時啟動3號機，市府表示不解及嚴正抗議，將持續稽查，全力維護中部人健康及空氣品質。