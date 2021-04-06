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中火重啟3號機組　盧秀燕：中央與民為敵

記者柳榮俊/台中報導

2021-04-06 12:37:29

中火重啟3號機組　盧秀燕：中央與民為敵
▲中火3號機組重起啟動點火，市長盧秀燕表示，中央戕害中部民眾健康的作法(圖／柳榮俊攝2021.4.6)
今起台中、苗栗分區限水，對各行各業造成衝擊，台中市長盧秀燕今(6)日主持市政會議時宣布「不太好的消息」，台中市政府下令廢止操作許可證的台中火力發電廠3號機組重起啟動點火、逐步升溫投煤運轉，她表示，中央戕害中部民眾健康的作法，表達強烈不滿和抗議，市府一定會和民眾站在一起，更團結、更努力，「以民為本」，化危機為轉機，這就是「台中人的精神」。

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盧秀燕指出，這幾天全國電力備載容量都在11%以上，呈現綠燈，近期在全國電力充裕且未有急重大需求的情況下，中央對市府既未通知、也不協商，更不顧台中市民的情感，重啟3號機組燃煤發電，中央不通知、不溝通的惡意，令人遺憾。

她強調，對於中央政府這種帶頭製造空氣污染，強迫台中用更多肺發電、戕害中部民眾健康的作法，她表達強烈不滿和抗議，市府和全體市民一向努力認真打拼，力圖更進步、更美好的生活，中央卻是逆向而行，對台中又是限水，又是在不缺電的情形下，恢復3號機組燃煤發電，這種與民為敵的執政態度，相信台中市民都有感受。

盧秀燕也說，中央政府水、電、鐵路等相關事業，都是百分之百國營事業，由中央掌控，也關係到民眾最基本的生活，如果不斷出問題，無法有效的解決，無法照顧好民眾的基本生活，實在對不起民眾，也會影響到國家發展。

盧秀燕表示，今開始，中央自來水公司對台中實施全市分區限水，每區每週停水二天，限水勢必對市民生活造成重大衝擊；對各行各業的經濟也會造成負面影響。雖然市府經過極力爭取，但中央仍然決定從今天開始對台中和苗栗縣限水。她呼籲市民朋友簡約用水、儲水備用、更要注意衞生，度過難關。

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