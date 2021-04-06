本島首例海漂豬驗出非洲豬瘟　農委會研判「境外漂入」

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根據農委會防檢局統計，目前國內累計共有15件海漂豬陽性案件，其中12件在金門、2件在馬祖、1件在新北市。另外，陳吉仲指出，國內自2018年以來，在國內本島的棄死豬、屠宰場以及野豬等檢測中，從未發現有陽性反應。
應變中心說明，本案檢體經畜衛所使用聚合酶鏈反應（PCR）及定量聚合酶鏈反應（qPCR）檢測，非洲豬瘟病毒核酸均呈陽性反應，核酸產物定序結果與基因庫資料比對，檢出序列與中國大陸的非洲中瘟基因片段序列相似度均達100％，並於昨日下午5時20分將結果通知防檢局。
經新北市動保處統計，海漂豬地點周邊半徑10公里內養豬場，目前有11場在養，飼養頭數達2719頭，新北市政府已於5日晚間執行上述豬場的移動管制，並派員至現場執行臨床檢查及採樣送畜衛所檢驗，每場採集15頭豬隻，採集檢體立即送畜衛所進行監測。
農委會副主委黃金城也表示，依據中央氣象局海象中心資料，死亡豬隻可能是在過去10日從海峽中線向北漂，因此不排除海漂豬是由境外漂入的可能性；此外，豬隻染上非洲豬瘟後，平均3至5日就會有相關症狀，但經新北市動保處訪視發現地周邊10公里內的豬場並無異常，因此從境外漂流入境的可能性更大。