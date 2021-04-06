榮中竹宣布參選國民黨主席　呼籲降低登記門檻

黃復興黨部黃國雄支黨部黃高和區黨部委員榮中竹今（6）日於左營果貿社區活動中心召開記者會，公開宣布參選國民黨主席，榮中竹兩年前曾宣布參與國民黨黨內總統初選，但最後因籌不出500萬保證金而未登記，這一次再挑戰國民黨主席，也呼籲現任黨主席江啟臣兌現降低登記門檻的承諾，開放基層黨員也能參選黨主席。





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今年57歲的榮中竹，從事警職和海巡署職務25年，4年前退休，兩年前曾宣布參與國民黨黨內總統初選，現為黃復興黨部黃國雄支黨部黃高和區黨部委員，榮中竹說，自己從當警察以來，就涉獵政治、經濟各方面的事務，現在只是一名平凡的庶民，但希望能當政治素人，從政主軸是和諧、繁榮和統一。





榮中竹表示，這次他宣布挑戰國民黨主席職務，是因為江主席曾在黨內改革委員會會議中宣示要讓基層黨員也有機會參選黨主席，展現國民黨真正民主的一面。自己目前只能被動地等待國民黨公布選舉辦法，原本規定中評委、中常委等中央幹部資格才能參選，他並不符合參選資格，而且目前參選黨主席的登記費高達200萬元，希望江主席兌現承諾，大幅降低登記門檻。





榮中竹表示，長期觀察國内政局，可比是春秋戰國時代百家爭鳴，而國民黨經過兩次政權轉移失敗，為了保衛中華民國，傳承國父孫中山先生的理念，他從去年就開始準備，毅然決定在今天正式宣布參選本屆國民黨主席。



