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顴骨裂開險毀容！Red Velvet成員熬過苦日子　新面貌復出

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-04-06 13:20:31

▲WENDY於2019年跌落2.5公尺高的舞台，造成臉部受傷、骨盆和手腕骨折。（圖／avex taiwan）
▲WENDY於2019年跌落2.5公尺高的舞台，造成臉部受傷、骨盆和手腕骨折。（圖／avex taiwan）
韓國女星WENDY於2014年8月以Red Velvet成員出道，在隊內擔任主唱；除了團體活動，更多次參與電視劇原聲帶演唱，與多位歌手合作發表合唱歌曲，出色唱功得到肯定，獲封「音色女神」。她2019年年底於舞台彩排時發生意外，導致右顴骨出現裂痕、右骨盆和手腕骨折，休息一段時間後於最近重啟活動，出道7年終於SOLO出輯，成為隊內首位發行個人專輯的成員。 

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▲WENDY發行首張專輯復出。（圖／avex
▲WENDY發行首張專輯復出。（圖／avex taiwan）
對於SOLO的感想，WENDY表示：「一開始聽到消息時覺得不可置信，在專輯籌備過程中才漸漸感受到真實感，就連進行記者會的當下仍覺得緊張，還好有JOY在旁才稍微舒緩。」身為隊內首位SOLO的成員，WENDY擔心做不好感到有壓力，過程中常想起成員，無論別人或自己，都產生強大責任感，所以盡力做到最好。 

她感謝成員不時的簡訊關心，還特地帶食物到MV拍攝現場給予支持與鼓勵，因此得到很大的力量。WENDY解釋《When This Rain Stops》是想帶給度過艱難時期或正在度過的人們安慰和共鳴；《Like Water》則是傳遞希望的歌曲；兩首歌有著不同的溫度，但都能夠傳達其真心因而定為雙主打。

WENDY與成員SEULGI合唱的《Best Friend》受到矚目，WENDY說原本歌曲並非合唱曲，是在聽完後覺得更適合合唱，馬上就想到SEULGI，很謝謝SEULGI爽快答應；JOY表示在聽完此曲後，真切感受到歌曲傳達的內容而感動落淚。WENDY首張迷你專輯《Like Water》已在台數位發行。

▲JOY（左）很喜歡WENDY的新歌。（圖／avex
▲JOY（左）很喜歡WENDY的新歌。（圖／avex taiwan）
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