還原撞擊前4秒！運安會：司機全力剎車、鳴笛示警

台鐵408次太魯閣號在4月2日發生出軌意外，造成50死、200多人受傷，其中包含1名司機及1名助理司機不幸殉職，運安會也取得太魯閣號車頭監視器畫面，並展開調查。運安會主委楊宏智表示，司機員看見橫躺在軌道上的工程車後立即緊急煞車、鳴笛，雖然該做的都到位了，但時間僅剩4秒根本來不及，運安會指出，相關詳細解讀內容，預計下午4點召開記者會對外說明。
台鐵太魯閣號在2日早上9點28分在清水隧道前50公尺處撞擊工程車後出軌，運安會取得位於第8節車廂的行車記錄器和車廂內司機員對話，發現在太魯閣號行駛到事故地點前5至7分鐘，工程車已滑落到軌道上。
運安會表示，列車從隧道出口到事故地點僅250公尺，若以太魯閣號當時時速100公里計算，當下司機能反應的時間僅6.9秒，但列車完全煞車至少需要16.6秒，儘管司機反應相當迅速，立即全力剎車及鳴笛，也啟動列車自動防護系統（ATP）等，但時間太短根本來不及，而根據列車自動防護系統顯示的紀錄，司機員直到事發前4秒，仍踩著最大煞車。
楊宏智指出，目前已彙整的關鍵事證包含ATP（列車自動保護系統）資料、以及TCMS（列車控制與管理系統）、太魯閣號車頭監視器和行車紀錄器、該工程車的行車紀錄器也都有解讀，預計今日下午4點會召開記者對外進行說明。