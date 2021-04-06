立院通過民眾黨提案　要求交通部1個月內提台鐵改善計畫

台鐵408車次太魯閣號2日在花蓮發生出軌意外，造成50死、200多人受傷。

立法院院會今（6）日通過台灣民眾黨立法院黨團的提案，要求交通部於一個月內向立法院提出台鐵工程監理改善計畫，包含紀錄不良、換名字就重新投標廠商的名單。

我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院會今天舉行第10屆第3會期第6次會議，處理報告事項及討論事項議程，國民黨、民眾黨團都提出與台鐵事故有關提案。綠委指出，國民黨的

民眾黨團臨時提案則無異議通過，增列為討論事項議程。

民眾黨在院會前召開記者會，

民眾黨團總召邱臣遠

指出，

網路上開始帶風向，說太魯閣列車出軌50死事故不是台鐵的錯，「如果不是台鐵的責任，那是誰的責任？」50個家庭的破碎，國家應該要負責，民眾黨團將成立「台鐵改革監督小組」，由他擔任召集人。

民眾黨幹事長蔡壁如表示，民眾黨團在今日立院院會中臨時提案，要求交通部一個月內提改善計畫，包括台鐵包商評鑑流程紀錄與檢討等。

民眾黨團也提案增列另一個討論事項，要求行政院及交通部在一個月內向立院說明台鐵總體檢報告的執行成果，以及解除列管事項、改善情形，並要求檢視普悠瑪事故檢討後哪些問題尚未被改善。民眾黨團提議的2項公決案在場立委並無異議，因此照案通過。