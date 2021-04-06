后羿科技首創袪水工程 新創工地抽水再利用循環經濟

台中、苗栗分區供水，今起採取甲、乙兩區「供五停二」措施

中部人展開抗旱行動，台中多家建商卻早已超前部署，與后羿節能科技合作，採用后羿科技研發的「深開挖袪水工程節能智控系統」，為珍貴地下水資源做好把關，達到

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台灣遭逢嚴峻水情，然而，在缺水危機發生前，后羿節能科技為了珍惜台灣水環境，早與多家建設公司跨領域合作，默默為珍貴的地下水資源把關。據統計，截至目前，累計有30座工地案場，因「深開挖袪水工程節能智控系統」，保存的地下水量達24座石岡水壩總容量，估計超過8千萬立方米。





▲后羿科技首創袪水工程，不僅為地下水把關，更能跨領域合作，提供地下水，串起水資源再利用循環經濟。（圖／后羿科技提供）

此外，台中市政府盤點逾50處工地，經過檢測、協商後，指名忠泰建設老佛爺建案、達麗建設J12建案、總太建設女王萬歲建案及櫻花建設後壠子段等建案，在旱災期間提供深開挖出的地下水資源，支援科技產業、商業用水、農業用水及民生用水。而與這4家建設公司合作的后羿節能科技，就是幕後環保英雄。





后羿節能科技4年多前，以輔導改善工廠節電起家，有感大型建築於土地開發時，長期超抽取地下水資源，容易造成鄰損與珍貴水資源浪費等情形，因此研發出全球唯一「深開挖袪水工程節能智控系統」，已取得國家發明專利。





▲后羿節能科技研發出全球唯一「深開挖袪水工程節能智控系統」，已取得國家發明專利。（圖／后羿科技提供）

后羿總經理黃維文表示，傳統建築工地的深開挖抽水工程，不僅大量消耗用電與排碳，同時也易造成地下水源嚴重超抽的環境傷害。后羿研發的「深開挖袪水工程節能智控系統」，是運用自動化控制概念發展出的智能控制系統，目的在提高地下水位管理的安全機制及便利性，同時作到精準控制抽水量，達成節能與節水的目標。





黃維文指出，水情緊張，台灣產業已因缺水危機展開跨領域合作，與后羿節能科技配合開發的建設公司，不僅能支援台中精科園區與中科園區因應產能的用水需求，也有效協助果農、茶農、與民生用水的需求，可說串起工地抽水再利用的循環經濟，不僅可緩解缺水危機，也為水資源循環運用做出貢獻。



