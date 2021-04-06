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抗旱限水期間　疾管署籲：注意手部衛生

記者張志康/綜合報導

2021-04-06 14:27:17

▲經濟部水利署今（26）日起解除新竹地區一階限水，而澎湖地區，為了提早預為因應，同步轉為水情稍緊綠燈。（圖／NOWnews資料照）
▲疾管署提醒民眾，限水期間民眾仍應注意手部衛生，以防疫病發生。（圖／NOWnews資料照）
自今（6）日起，旱災中央災害應變中心在苗栗、臺中及北彰化地區開始實施「供5停2」民生限水措施。對此，疾管署表示，以最近3/21-3/27監測資料顯示，北區(桃園、新竹、苗栗)及中區(臺中、彰化、南投)腹瀉門急診就診人次近2週呈現緩降，疾管署署呼籲，民眾於限水期間仍應留意手部衛生，避免疫病發生。

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疾管署表示，限水期間民眾應注意飲水及飲食衛生，用餐時應以熟食為主，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品(如生蠔)等高風險食物，務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水。

另外，由於逐漸進入腸病毒及各種腸道傳染病高峰期，疾管署也提醒民眾在缺水期間，洗手動作千萬不能少。若轉開水龍頭還有水，仍請依「五步驟(濕、搓、沖、捧、擦)」的方式洗手，但須注意勿將水龍頭的水量轉到最大，勿長開洗手，避免塗抹過多肥皂或清潔劑，抹濕、沖洗時，將水量儘量轉小。

若沒有自來水，但仍有其他儲水或乾淨水源：可泡製3至5 ppm含氯漂白水置於附有水龍頭之儲水桶，先打開儲水桶水龍頭，用小水量含氯漂白水沾濕雙手搓揉約20秒後，再以少量含氯漂白水沖洗雙手，最後另以清水洗掉殘留漂白水。

再者，如果無法取得清水且手部無明顯髒污：可使用酒精含量75%的酒精或乾洗手清潔雙手，並務必搓至完全乾燥為止；但由於酒精對諾羅病毒及腸病毒消毒效果有限，且無法取代正確洗手步驟，提醒民眾如未正確洗手，仍應避免用雙手接觸口鼻、眼睛或照顧嬰幼兒。

此外，疾管署也提醒民眾儲存用水時應將容器加蓋，且儲水時間勿超過3天，儲水容器應每週刷洗一次，避免污染及孳生細菌或病媒蚊。如使用地下水作為備用水源，應先進行地下水井與化糞池滲漏及其他可能污染源的檢查及維修，以確保用水衛生安全；未經消毒與水質檢驗合格的地下水，應僅提供沖廁或澆灌使用，不可作為餐廳、廚房、飲水機或洗手台等之用水。

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