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特貿三第2場說明會　陳其邁：只准成功，不許失敗

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-04-06 15:49:59

高雄特貿三公辦都更案，今（6）日於高雄市政府舉辦第二場招商說明會，由高雄市長陳其邁親自主持。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.06）
▲高雄特貿三公辦都更案，今（6）日於高雄市政府舉辦第二場招商說明會，由高雄市長陳其邁親自主持。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.06）
高雄特貿三公辦都更案，今（6）日於高雄市政府舉辦第二場招商說明會，現場吸引近30家，近50位投資人出席，台電公司董事長楊偉甫表示，這個案子是國營事業和地方政府合作公辦都更的首例，把5.3公頃的土地切分為3塊，符合地方跟現在發展的需要，高雄陳其邁也說，特貿三和亞洲新灣區的開發是高雄轉型之要，「只准成功，不許失敗」。

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▲高雄市長陳其邁說，特貿三和亞洲新灣區的開發，對於高雄來講是轉型之要「只准成功，不許失敗」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.06）
▲高雄市長陳其邁說，特貿三和亞洲新灣區的開發，對於高雄來講是轉型之要「只准成功，不許失敗」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.06）
這次的特貿三招商說明會由高雄市長陳其邁親自主持，該案自即日起正式公告招商，預計7月27日截止收件，高雄市長陳其邁說為鼓勵投資，政府將在五年內投入110億的建設資金，來建構一個台灣最完整5GAIoT的試驗場域，特貿三可以說是高雄在整個都市發展結構裡最核心的戰略位置，未來也會成為5GAIoT新創園區基地最具指標性的相關的土地開發。

台電公司董事長楊偉甫笑說，「台電已經三次招親，還沒有找到理想的對象」，現在是大量台商回流、台灣經濟發展的時刻，也是最需要土地的時刻，這一塊5.3公頃土地的開發案也是國營事業和地方政府合作公辦都更的首例，感謝市政府的幫忙，把5.3公頃的土地切分為3塊，高雄市政府也提出了非常多好的優惠措施，而這些措施是過去台電從來沒有想到過的，也因為有這些優惠措施，配合地方的需求、投資者的需求，相信這個案子未來成功是可以預期的。

▲台電公司董事長楊偉甫表示，特貿三這一塊5.3公頃土地的開發案是國營事業和地方政府合作公辦都更的首例。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.06）
▲台電公司董事長楊偉甫表示，特貿三這一塊5.3公頃土地的開發案是國營事業和地方政府合作公辦都更的首例。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.06）
陳其邁表示，高雄亞洲新灣區海空的絕佳條件，相信未來高雄絕對會是全台灣最重要的新創基地，預估未來會創造大概可以達到1,200億的產值，並創造超過16,000個以上的就業機會，兩年的短期內，至少有超過15,000坪的辦公室的面積需求，所以市府這幾天都忙著幫這些廠商在找辦公室空間，以蔡英文總統大南方大發展中，最具戰略核心地位的亞洲新灣區發展來看，特貿三絕對是重中之重，特貿三和亞洲新灣區的開發，對於高雄來講是轉型之要「只准成功，不許失敗」。

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