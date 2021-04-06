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19歲護士甜嫁89歲老翁！「暗黑目的」曝　網嚇壞：快報警

編輯中心/綜合報導

2021-04-06 16:11:23

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▲美國阿肯色州一名19歲少女就嫁給一名89歲的老翁，看似令人動容的一段爺孫戀，背後目的曝光之後，讓人不寒而慄。（圖/reddit）
現在自由戀愛的風氣盛行，只要兩人真心相愛，年齡、身高差距都不是什麼問題，不過，近日美國阿肯色州一名19歲少女就嫁給一名89歲的老翁，看似令人動容的一段爺孫戀，背後目的曝光之後，讓人不寒而慄，在網路上引發熱議。

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一名19歲少女奧莉維亞（Olivia Stone）原本在養老院兼職，擔任助理護理師，照顧著一名89歲的失智症患者，兩人日久生情，最後步入禮堂，而奧莉維亞也經常的在社群媒體上大方分享夫妻互動集合照，表示在這段關係裡「過得非常幸福又開心」。

奧莉維亞表示「老公只是經常不知道今天是幾月幾號，或者叫我（第一任妻子的名字）歐拉（Ola），但他的認知狀態無庸置疑」不過，在看似平凡又幸福的婚姻底下，卻有網友抓包，奧莉維亞經常性向友人透露，自己很期待成為寡婦，婚前甚至和朋友表示「如果與老翁結婚，就會成為他遺產的唯一繼承人」。

▲該名護士與老翁前結婚的對話被挖出，不少人全看傻眼。
▲該名護士與老翁前結婚的對話被挖出，表明如果老翁過世，自己將成為唯一財產繼承人，不少人全看傻眼。（圖/reddit）
而該截圖立刻在各大平台被截圖瘋傳，不少網友紛紛回應「這實在太邪惡了」、「OMG怎麼會有這樣的想法呢？女孩」、「OMG這是真的嗎？令人不敢相信」、「這件事情真的有何法嗎？要調查一下吧」、「快點報警抓她吧...好可怕」；綜合外媒報導，該名老翁因為在一場車禍中失去妻兒，因而住進養老院，於去年9月中旬與奧莉維亞再婚，而對比奧莉維亞婚前的發言以及婚後大肆放閃的行徑，顯得格外諷刺，目前奧莉維亞也已經關閉個人社群帳號，無法聯繫本人。（編輯：張嘉哲）

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