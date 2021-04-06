影／男子打籃球遭推倒住加護病房 網友：這動作太髒！
記者李春台/桃園報導
2021-04-06 16:04:09｜2021-04-06 16:04:58
「打籃球難免會有肢體碰觸，但把人打到進加護病房真的就太超過！」昨（5）日一名張姓網友將朋友在桃園菓林三和公園球場打球的影片上傳臉書，畫面中一名年輕男子帶球正準備上籃，卻疑似被在籃下一位身穿黑色球衣的男子蓄意推倒在地。發文的張姓網友表示，「我兄弟都腦震盪顱內出血了，我真的不知道桃園打球那麼兇欸.....看到影片跟兄弟住加護病房是真的扯⋯⋯」
發生打球推人的地點事發生在桃園的三和公園，影片中這名被推倒的男子正要進攻上籃，卻被等在籃下的黑衣男子用身體和雙手推倒在地，進攻的男子倒地之後後腦撞擊地面，發文的張姓網友強調，「真心覺得太扯了吧！打球打成這樣！還好意思說自己不是故意的！」
貼文和影片也很快被轉發到臉書「爆料公社」，許多網友看完影片都紛紛留言表示，「這是打球還是打架？很明顯是故意的！」、「又是一個把”暴力”和”強硬”搞混的白癡」。網友表示，打球過程中，雖然說身體碰撞事一定會有，但影片中這種惡意推撞導致後腦直接著地，實在太離譜！
影片一出，許多常打籃球的網友紛紛表示，「這打球手法太髒了，這惡意撞人一不小心就成撼事，這真的要提告給對方司法教育，免得又有下一位受傷者！」，並表示這種人真的不能姑息，休閒籃球，有必要像是在打身家那樣粗殘嗎？「重心腳移動就是蓄意的惡性犯規犯規，他出手推，著力點是對方腰部，絕對倒地，根本給死。根本是門外漢的蓄意犯規還辯！」
貼文的張姓網友表示自己的朋友目前已經送加護病房，但沒有表示朋友是否將對惡意推人的男子提出告訴。網友們也紛紛留言，「告死他」、「還好有拍到，這要提告了」，並有許多網友發起肉搜，「所以有高手肉搜出來了嗎？已經找好人準備問候牠一下了」。