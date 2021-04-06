足球／TAKE FLIGHT！展逸天行者正式宣布成軍
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-06 16:28:01
展逸天行者足球俱樂部今(6)日舉行成軍記者會，會上公布球隊LOGO以及主視覺，由天行者總領隊張憲銘親自講解視覺設計理念，誠如展逸國際以天使創投角度與臺北市立大學產學合作，LOGO融入翅膀、光劍以及盾牌的元素，主視覺更是襯托球員帥氣的臉龐，具有規模的行銷包裝讓球隊磅礡登場，同時也公布年度口號「TAKE FLIGHT」，期許天行者即將到來的賽季展翅高飛！
凱基銀行董事長魏寶生今天特別出席，以「陳柏良足球公益信託」與泰安產物保險合作，捐贈球隊保險，在開季前就送給球團大禮，臺北市立大學校長戴遐齡特地穿了展逸天行者主場球衣到場力挺，她表示，很開心臺北市立大學可以與展逸天行者產官學合作，期許球隊在未來有更好的表現。中華民國足球協會副理事長蕭永福、中華體育總會副會長劉福財也蒞臨現場，為天行者足球隊成軍站台打氣。
成軍記者會亮點之一，現場打造運動時尚風格氛圍，天行者球員以「走秀」方式出場，並展示球隊相關商品，包含上衣、水壺與毛巾等，為企業甲級足球聯賽的行銷包裝注入新的活力，球員介紹時搭配現場主視覺呈現，氣氛活潑。
記者會尾聲彩蛋，體壇名人齊力讚聲為天行者成軍祝賀，包含P. League執行長陳建州、藝人連晨翔、「漂亮寶貝」錢薇娟、「鋒哥」陳金鋒、「沉默的王牌」王建民、籃球黃金世代曾文鼎、林志傑、田壘、楊敬敏、陳世念，CBA新疆隊吳永盛、足球「台灣隊長」陳柏良等，多位體壇名人錄製短片恭喜天行者成軍。
展逸天行者賽季首戰可望引發關注，初登場4月11日將於銘傳大學足球場強碰勁旅北市大同，比賽精彩可期，歡迎粉絲進場為展逸天行者應援。