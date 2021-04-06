X光照不到 無暴露史 家庭主婦肺內驚見十顆原發肺腫瘤

50多歲林姓主婦，咳嗽1~2個月不癒，至奇美醫學中心胸腔內科就診，經X光攝影檢查發現左側胸腔微小陰影，投以抗生素治療後無改善。於兩個月後接受電腦斷層影像評估，赫然發現雙側肺臟有數十顆大小不一之低密度肺結節，最小約0.3公分，最大的有2公分。經雙側胸腔鏡手術切除後，確診十顆原發性肺癌，術後持續門診治療中。





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奇美醫學中心胸腔外科主治醫師蘇英傑表示，根據衛福部統計處指出，108年十大死因，惡性腫瘤佔第一，而肺癌更是死亡率第一名，大多數肺結節X光不一定判定的到，有許多無症狀病人發現時腫瘤都已經長大，甚至有數顆之多。奇美醫學中心自2017年引進錐狀斷層掃描(簡稱：Cone-beam CT)複合手術室以來，解決了肺部內低密度肺結節難以定位的問題，它能在手術中標記腫瘤，大大提高手術成功率。雖然像林女士同時發生十顆早期原發性肺癌的案例非常罕見，但多發性肺癌及雙側性肺癌卻常常看到。











蘇英傑根據自身的手術經驗發現，曾經治療的106位肺癌確診病人中，有26位病人是多發性及12位病人有雙側肺癌病灶。而在這近1/4多發性肺癌病人之中，平均每人有2.9顆腫瘤，且單側及雙側分布的病人約各佔一半。這106位肺癌病人，經X光攝影檢查所能看到的肺癌比率，竟然只有22%，有高達78%的肺癌只能透過電腦斷層掃瞄當中發現，X光攝影檢查的診出率出奇的低。





▲奇美醫學中心胸腔外科主治醫師蘇英傑(右)及健康管理中心副主任劉如偵表示 ,40歲開始肺癌罹病風險增高，建議可做低劑量斷層攝影，早期發現，早期治療（圖／記者林怡孜攝，2021,04,06）

蘇英傑提醒，根據2018年台灣肺癌死亡人數統計，40歲以上因肺癌所致的死亡率驟然升高，雖然目前對於低劑量電腦斷層攝影檢查(LDCT)用於肺癌普篩之效益仍未有定論，考量X光攝影檢查較難發現早期肺癌，建議國人可從40歲開始，依據個人家族史、吸菸史及環境暴露風險等因子，每2至3年進行包含胸部低劑量電腦斷層攝影檢查(LDCT)的自費健康檢查，以減少發現即晚期之憾事！



