《鴉色刑事組》首播狂　女星初戀情人葬禮「愛上」別人哥

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《要來杯咖啡嗎》 中村倫也保證「超涮嘴」
《要來杯咖啡嗎》改編自《凪的新生活》作者的另一部同名漫畫，曾在《凪的新生活》演出要角的中村倫也，這次飾演主角青山一，將開著咖啡車，為各種困境而痛苦的人們，煮上一杯療癒身心靈的特製咖啡。除了人們的故事，也會陸續揭露主角背後不為人知的祕密，中村倫也掛保證劇情非常吸引人，絕對會讓觀眾「心情雀躍，覺得很涮嘴！」該劇4月5日起，每周一晚間11點半獨家播出。
《鴉色刑事組》竹野內豐演出怪咖法官 聯手黑木華破案
《鴉色刑事組》由知名編劇改編人氣同名漫畫，竹野內豐飾演令人無法招架的怪咖，搭檔墨守成規的菁英法官黑木華，他將打破常規、顛覆法官高高在上的冰山形象。「國寶級帥哥」新田真劍佑也加入，陪竹野內豐一起「作亂」，該作是他赴美發展前在日本最後一部作品。
竹野內豐飾演的怪咖法官「入間道雄」，是個會站在被害者的角度看事情的人，所以會從法庭上走下來，但當他聽說實際上也會有法官這麼做時，感到非常驚訝。黑木華表示與竹野內豐雖沒有討論過如何配合雙方的演出，但由於她飾演的坂間千鶴個性一板一眼，跟入間道雄常常意見相左，「可能正是因為這樣，反而讓我困惑的很自然，演起來滿有意思的！」《鴉色刑事組》5日在日本首播，收視率突破13.9％超高數字，掀起一陣討論，該劇4月6日起每周二上架更新。
《戀愛漫畫家》天才少女漫畫家與廢柴女子的戀愛成長物語
《戀愛漫畫家》描述離群索居、足不出戶的怪咖刈部清一郎（鈴木亮平 飾），其實是以女性的筆名進行創作、在少女漫畫界是赫赫有名的天才漫畫家。一事無成又爛桃花不斷的廢柴女子久遠愛子（吉岡里帆 飾），在初戀情人的葬禮上，與對方的哥哥清一郎不打不相識，更誤打誤撞接下了任務，要在清一郎的指令下進行「假想戀愛」，為他尋找創作靈感，展開一場充滿粉紅色的春季戀愛。該劇4月9日起，每周五上架更新。
《絕對會變成 BL 的世界 VS 絕不想變成 BL 的男人》花式帥哥應有盡有
《絕對會變成 BL 的世界 VS 絕不想變成 BL 的男人》由犬飼貴丈領軍，集結優太朗、伊藤明日陽、鹽野瑛久、小南光司、北村諒、栗山航、定本楓馬、小林亮太、宇佐卓真、矢部昌暉、濱正悟、近藤耀司、本田響矢、砂川脩彌等日本新生代帥哥，展開各種臉紅心跳、爆笑吐槽的情節。劇中主角自認是平凡的路人，卻發現自己隨時擦槍爆發BL愛火，他將誓死抵抗帥哥們一波未平一波又起的戀愛攻擊，達成交到女朋友的渺小心願，或是不小心「弄甲成真」。該劇全劇已完整上架。
《Colorful Love-無性別男孩熱戀中-》誕生令人賞心悅目的最美情侶
《Colorful Love-無性別男孩熱戀中-》描述漫畫編輯町田和子（吉川愛 飾）非常喜歡美麗的人事物，但總是把工作和偶像放在第一順位而無暇打扮自己。在某次工作場合上，和子邂逅妝髮無懈可擊、氣質有點像女生的美麗造型師相馬周（板垣李光人 飾），走在一起常被誤認成姊妹或同志情侶。板垣李光人美麗變身無性別男孩，拋下異樣眼光，一起擁抱有點怪怪的、笨拙的、原原本本的自己，牽手吉川愛成賞心悅目最美情侶，展開一場爆笑又溫暖的新時代繽紛戀愛。該劇每周五中午12點獨家上架。