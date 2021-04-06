5年「生」不出再生水廠？徐國勇：前部長資料沒有更新

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黃偉哲說，目前永康水資源回收中心已進入試車階段並處理污水，本月就可以開始供應再生水予南科園區產業使用，初期由每日2,500噸逐步提升至每日8,000噸再生水供應量，目前僅使用到2,000多噸，除了可提供南科高科技廠的製程所使用，還可以提供一些供民生使用，面對這一次的旱災政府除了節流，還會開拓水源，只要大家配合政府政策用水，相信可以度過這一次的難關。
據悉，中央核定台南的再生水系統，由台南市政府辦理的還有安平及仁德等2座再生水廠，預計全期完工供水後，3座再生水廠每天將可供應6.3萬噸再生水給產業調配使用；水利局局長韓榮華表示，面對這次嚴峻水情，除了節約用水外，針對開源市政府轄下各水資源回收中心目前免費提供回收水供給次級民生用水使用，其中安平、官田、柳營、虎尾寮、仁德及安南等6座水資源回收中心，每日總計可提供約1.6萬噸回收水。
針對前部長李鴻源的說法，內政部長徐國勇指出，前部長的資料可能沒有更新，相信他看到這些新的資料會有新的想法，今天就是見證我們做到什麼程度，台灣50多年來第一次遇到這樣的嚴酷乾旱，大家若去回顧，台灣過去遇到連續5個月不下雨早就限水了，而現在還沒達到水情紅燈的階段，大家日常生活也沒有遇到太大的衝擊，正是因為超前部屬前瞻水環境建設。
台南市長黃偉哲則不滿表示，今日就是告訴李前部長「我們已經使用了」，如果硬要講，請問馬前總統8年來哪一座再生水廠使用？不需要這樣比，前人種樹後人乘涼，2013年的規劃的再生水廠，現在陸陸續續上路，現在大家才有水可用，未來包括海淡廠或其他的廠，下一任的政府不管是哪一黨執政都可以有水可用，一棒接一棒，硬要打這口水戰沒有意思，而且容易打到自己。