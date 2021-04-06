性別歧視氾濫　澳洲女性公認國會是最不安全職場

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「紐約時報」指出，5年前班克斯（Julia Banks）因在法律界與商界事業有成轉換跑道進入國會，她當時就發現國會裡飲酒文化盛行，有時甚至在表決時都會聞到男性議員酒氣薰天，讓她有彷彿回到1980年代的錯覺。
班克斯表示，澳洲許多男性政治人物還覺得鄙視女性或開黃腔沒什麼大不了，不少人還視年輕職員為玩物，像有一回某名議員同事向她介紹新進女實習生時，還對女實習生的背部上下其手。
班克斯說：「我能看出她看來有點害怕，和她四目相接時，我很肯定她是用眼神要我別張揚，否則她會丟飯碗。在澳洲，國會就是最不安全的職場。」
希金斯自揭遭性侵6週來，#MeToo運動終於在澳洲掀起波瀾，數以千計的受害女性挺身講出遭遇、上街遊行討公道並要求改變惡劣風氣。
總理莫里森（Scott Morrison）領導的保守派執政聯盟現面臨歷史性反彈，一個接著一個的醜聞讓他的民調開始滑落。
國會因長久以來被男性當成能為所欲為的所在，現被澳洲國內女性視為性別歧視最嚴重的醬缸。各黨派的女性都說長年以來，即便只是履行職務都會被輕視，她們會遭鹹豬手、侮辱、被男性無視或打斷，只要女性對這類言行有所質疑時，馬上就被攻擊得體無完膚。
在野勞工黨（Labor Party）領袖之一、影子內閣的婦女事務部長皮伯塞克（Tanya Plibersek）說：「（女性）已累積太多的憤怒與傷口，一旦挺身而出自揭遭遇，就擋不住這股趨勢。」
2019年離開國會後，班克斯就在寫一本有關歧視與偏見的書，新書即將完成。她說有一次在一名金主那裡嚐到不被尊重的感受，因為發現她沒被排進發言嘉賓名單，名單上清一色是男性。當她反映安排是否有疏失時，勞工黨內的活動承辦人竟輕蔑地回答她「親愛的別擔心，我們會把妳安排在活動尾聲的抽獎」。
紐時指出，澳洲國會議員裡大多是男性，國會裡的職員也是男性居多。過去20年，澳洲國會在性別多元上已從世界排名第15滑落至第50，以微幅優勢執政的自由黨與國家黨組成的保守聯盟，更有超過8成是男性。
許多人直言澳洲政壇貶抑女性的風氣是上梁不正下梁歪。前國會議員胡莎（Emma Husar）說：「這是一個縱容男性使壞的生態，然後下面的年輕職員也覺得不會被譴責而有樣學樣。」（譯者：陳亦偉/核稿：陳昱婷）1100406