別再為冷氣無感嘆氣　全國電子破盤價全面啟動！

冬天的低溫逐漸遠離，取而代之的是春夏帶來的豔陽高溫，過了一季，除了該好好審視居家電器的汰舊程度之外，迎戰酷暑的居家電器更該提前部署，而擁有百款3C家電的全國電子，近日推出全館破盤價，讓你輕鬆一店買齊，更買到超便宜。





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▲全國電子推出近百款3C家電破盤價，各大品牌冷氣、變頻冷專空調等，都祭出超狂優惠。 (圖／品牌提供)

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炎炎夏日將臨 冷氣吹的好 更要吹的省





當夏天來臨，家裡若沒有台變頻空調，恐怕得忍受逼人熱氣，甚至白白消耗電費，可說是得不償失，而想要快速為居家空間冷好房，不被酷暑昏了頭，擁有齊全品項的全國電子推出近百款3C家電破盤價，各大品牌冷氣包括DAILIN變頻冷氣、日本富士通、Panasonic變頻冷專空調等，都祭出超狂優惠。





夏天窩冷房避暑 更要有神隊員助攻幫追劇





想要兼顧娛樂、工作於一身，一台好的筆電不僅能帶你追劇沒煩惱，也能陪你熬夜工作不掛點，若你的筆電還只能應付單一情境，別懷疑，現在正是換新的時候，像是ASUS、acer、hp等知名品牌，全國電子皆嚴選出多款i5、i7機型，現折最高2500元，不管是學生族、上班族，或是講求最狂性價比的小資族，全國電子年度破盤價已經準備好了，還在觀望的你，可得下定決心囉。





▲全國電子全館指定下殺9折優惠，還有多項好禮活動。 (圖／品牌提供)

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全館指定9折不囉嗦 全國電子輕鬆買到破盤價





是否曾遇過某些通路特惠檔期，只限特定單一商品折扣，導致你血拚心有餘而力不足呢？這次全國電子於4月9日到4月13日，全館指定冷氣、電視、冰箱、洗衣機、小家電、空氣清淨機、除濕機、洗碗機等皆祭出全館9折優惠，以及電腦舊換新，最高還能現折2500、精選商品滿額加1元多1件，另外電鍋、電子鍋59折起。綁定LINE再享免費空調冷氣早鳥場勘服務，還有指定銀行分期零利率等好康，讓這炎炎夏日不僅從冷氣換起，更能一口氣解鎖家中長期以來卡關的舊型家電和3C，為一年之計打造一個全新的居家空間。



